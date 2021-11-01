「自主、多元」漾青春　台南光華高中學生規劃「便服日」

▲為了展現光華高中學生自主能力與多元風貌，自11月起每月第一個週一實施「便服日」，同學可以穿著自己喜愛的便服到校上學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了展現光華高中學生的自主能力與多元風貌，經過校方與學生會共同商討、規劃與準備，自11月起每月第一個週一實施「便服日」，同學可以穿著自己喜愛的便服到校上學。

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光華高中實施「便服日」活動，一方面是讓同學們重視的裝扮，一方面也是回應學生與家長的期待。事先由學務處委請學生自治會進行評估實施的可能性，學生會歷經幾番會議討論，分別將穿校服或穿便服上學的優缺點一一列出，並且整理出實施便服日的規範，再進行全校問卷調查後才公布實施。

自治會會長陳雯婷表示，統籌此活動，自己成長許多。因爲在不同的角色考量不同的事情，需要不同的思維，原本只是覺得做問卷統計一下同學們想不想實施便服日就好了，但在討論過程中，自治會成員意識到自己身為學生代表，要考量的面向很多，既要符合同學期待，又希望同學穿著得宜，還得考量校園安全、顧及校風等等，真是不容易！

學務主任黃美紅表示，光華高中長久以來都支持學生能自主、自律，也肯定同學皆能以成熟理性的態度發揮專長、展現自我，因而將便服日活動交託給學生會來主導辦理，讓同學從實務中進行公共政策的討論與實施，以培養學生現代公民的素養。光華高中校長張敬川亦樂見其成，對於同學規劃討論的過程相當肯定，也相信同學們會從中獲得許多寶貴的經驗與學習。