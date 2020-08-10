台南光華高中新鮮人　體驗生命印記的感動

▲台南市光華高中，為高一新生辦理「成年禮」等富生命禮俗的體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中長期秉持「以生命感動生命」的教育理念，為高一新生辦理「成年禮」、「群科傳承」、「心的祝福」、「蝶舞紛飛」等富生命禮俗的體驗活動，學習彼此欣賞、共好、承擔、自主、浪漫、感動的學習經驗，讓校園生活充滿溫馨和感動。





光華高中指出，由諮商中心團隊所籌備的「心的祝福」和「蝶舞紛飛」，前者是以「自己與自然界的祝福」為隱喻，藉由「手、星星、月亮、幸運草」等4種紙型的承諾卡，讓學生選擇其中一項，並寫下對自己的期待。後者是由美術老師蘇惠珍親手製作的光華獨一無二之「粉蝶」，同學可仔細觀察「粉蝶」的顏色、形狀、通透度、觸鬚等，透過手指間慢慢地轉動破繭而出的鬥志，最後迎向生命的色彩，轉動希望的未來。當5百隻生命彩蝶同時紛飛時，「蝶舞紛飛」瞬間凍結在浪漫和感動之中！

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今年的新生，特別幸福加碼。校長張淑霞另類贈送新生每人3顆校園土生土產的「龍眼」。因為龍眼渾身都是寶，從葉、花、殼、肉、核，全部都是可運用的資源，象徵每位新生都是獨一而二的，每位同學都有不同的潛能，創造既豐富又精彩的校園生活。





張淑霞表示，由於龍眼肉益心脾、補氣安神，故第一顆龍眼象徵「內在動機」，期待學生定心安神、勤奮向學；龍眼殼祛風散邪、解毒清熱，故第二顆龍眼象徵「正信正念」，期待學生努力積極、正向思考；至於龍眼核理氣化濕，故第3顆龍眼象徵「優雅品格」，期待學生修身養性、涵育品格。此外，新生若9月底前種出「龍眼小綠林」，將可兌換校訓卡3張，期待同學能親身體驗生命成長的喜悅與奧妙。

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