2021全國花燈競賽　光華高中再度令人驚豔！

▲2021年全國花燈競賽因疫情關係延緩迄今，台南市光華高中推出「想飛」、「想入飛飛」兩組花燈參賽，榮獲傳統燈藝高中職組及多媒材高中職組「優等」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國花燈競賽因疫情關係延緩迄今，台南市光華高中推出「想飛」、「想入飛飛」兩組花燈參賽，榮獲傳統燈藝高中職組及多媒材高中職組「優等」，目前作品展正於新竹市孔廟園區展覽，歡迎南部鄉親為台南學子加油。

傳統燈藝組「想飛」是以飛天牛的概念期許夢想起飛，百業興盛。擁有七彩翅膀的牛群們帶著歡喜的心情，引導大家突破疫情的低迷，祈願未來迎向美麗新世界。多媒材組「想入飛飛」則是今年的首創，運用菜瓜布、竹編、麻繩、傳統花布…等多樣代表農村的素材，以穀倉上的牛群們象徵大家庭的團聚、富足與和樂，裝飾上的麥穗代表著豐收；而整座穀倉寄託著我們的期許，希望新的一年疫情能結束，遠在各地的家人能團聚，希望大家也能帶著滿滿的收穫回到家，平安幸福的度過往後的每一年。

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兩件作品均由光華高中多媒體設計科一、二年級的學生所創作，傳統燈藝組是由張自祥、李采軒、孫睦惠、陳葉紜汎、林育瑤所製作，多媒材組是由楊雅涵、嚴雯薰、陳育綾、吳佳臻、張鈺瑄所製作。他們運用社團時間討論並繪製設計圖，利用夜間課餘與假日時間學習點焊骨架、配色、貼布、媒材應用、佈線、組裝…等，耗費許多精力和時間才完成，但作品真的很令人驚艷。

學生張自祥表示，在製作花燈的過程，是設計專業課程的體現，設計稿的呈現體現「素描」與「表現技法」課程的實作；貼布與媒材應用則是「色彩原理」與「複合媒材」課程的應用。除此之外，還能學習到配線、焊接等技術性的跨領域工法，過程雖然艱辛，卻收穫滿滿。

光華校長張淑霞對今年首次採用「菜瓜布」來設計每一隻牛寶寶的創舉，除了神奇之外，對複合式媒材可以資源再利用，為環保再盡一份心力的理念，有更深刻體現，希望未來有更多的複合式資源能再多運用。

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