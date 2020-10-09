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台南市國中學生技職初體驗活動　光華女中登場

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▲台南市教育局委託歸仁國中結合光華高中專業群科，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，透過進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局委託歸仁國中結合光華高中專業群科，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，透過進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國中畢業之後，到底要選擇普通高中還是技職學校，讓不少學生和家長傷透腦筋，台南市教育局委託歸仁國中結合光華高中專業群科，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，提供64名來自台南市各區國中學生認識職場專業能力，並且進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。

落實新課綱適性揚才精神，日前教育局學輔校安科陳宗暘科長、歸仁國中黃峻宏校長和光華高中張淑霞校長聯合為國中技職體驗營開訓，鼓勵學生勇於嘗試各項技能體驗課程，從動手做發掘自己的性向。

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多媒體設計科陳燕裕主任，指導學生以向量繪圖軟體繪製出自創的公仔角色設計，並利用版面編排將公仔做整體圖樣設計，搭配雷射雕刻版模繪製、組裝模型並將其設計的圖樣依據版模尺寸輸出、裁切、黏貼最後完成「怪獸彈珠台」成品。

忠孝國中陳子仁同學覺得課程好玩，還可以學到許多新知識，第1天學會電腦的構圖軟體，將自己的想像繪製成圖案，第2天將畫出來的圖案製造出彈珠台，蠻有成就感，希望以後還有機會參加技職體驗營。

餐旅職群體驗則在烘焙教室和中餐教室，實作氮氣彩虹調飲、米奇造型貝果，炸雲吞以及波霸奶茶，尤其氮氣彩虹調飲運用冰點負-196℃的液氮，將不同甜份的飲品製作出漸層，在炎炎的夏天非常受到歡迎，再搭配米奇造型貝果，真的是網美美食的套裝產品，讓在場學生驚呼連連，在歡笑聲中，找到屬於自己的興趣。復興國中黄柏衡同學覺得這兩天學到好幾種實作項目，更加確認未來生涯發展要選讀餐旅職群。

除了體驗課程外，另行安排學生參訪台南在地的台鉅美妝觀光工廠和黑橋牌香腸博物館，透過課程體驗並和產界鏈結，融合知識、技能，並與生活環境結合，將技術運用於生活之中的食衣住行，正符合新課綱所呼應的核心素養。

▲台南市教育局委託歸仁國中結合光華高中專業群科，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，透過進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南國中陳浩雯老師表示，國中學生透過兩天的實作和參訪，選擇自己有興趣的課程體驗，過程中由對職業類科的想像變為實際的體驗，增加對該群科的了解，讓自己生涯規劃的藍圖能更清晣，也有助於生涯定向或改變原有的刻板印象或誤解。有些同學更能從實作中獲得自己對群科疑惑的解答，遠比僅靠講述方式來得有幫助。
 

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