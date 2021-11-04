國民黨重提「重陽敬老金」闖關失敗　柯文哲：普發會有問題

記者袁茵／台北報導

台北市議會3日中午為「熊好券」墊付案、補發1500敬老儲值金進行政黨協商，但國民黨團卻將擱置已久的制定「台北市重陽敬老金自治條例」一案送入協商，引發部分民進黨、無黨籍議員不滿。針對重陽敬老金態度，台北市長柯文哲4日表示，不可普發，如果排富才會同意。

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲4日赴台北市議會進行專案報告，被國民黨籍台北市議員陳重文問到，針對國民黨團3日在政黨協商重提制定「台北市重陽敬老金自治條例」的態度？柯文哲表示，重陽敬老金違反社會福利的概念，社會福利不應當平行發放，應該傾向弱勢，「重陽敬老金若是排富，這我能同意。」

陳重文指出，北市府對重陽敬老金也有提出一個版本，所以柯文哲也是支持發重陽敬老金嗎？柯文哲則回應，重陽敬老金需要排富，不可以普發，「普發是有問題的！」倘若發給鴻海集團創辦人郭台銘1500元要做什麼？

台北振興加碼方案「熊好券」墊付案遭5度暫擱，台北市議會3日中午進行政黨協商，但國民黨團卻將制定「台北市重陽敬老金自治條例」送入協商，讓台北市議員「呱吉」邱威傑、台北市議員黃郁芬在臉書上批評，國民黨團重提重陽敬老金，是為了2022年選舉時多一些獲得選舉的力量，希望柯文哲不要迫於選舉壓力，吞下這個以前大力反對的政策。

而台北市議會國民黨團書記長王欣儀3日受訪時指出，全台灣只有台北市的老人沒有重陽敬老金，「我們一直認為台北市民不是二等公民，台北市長輩也值得重陽敬老，為什麼只有北市沒有重陽敬老禮金？我們一直主張這部分恢復、要有重陽敬老精神，能傳承下去才對，所以再次提出這案子。」