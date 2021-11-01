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今起持「健保卡」郵局可領五倍券　必注意細項一次看

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日，員工清點。（圖／記者林敬旻攝）

▲郵局今天起開放未預約民眾領取紙本五倍券。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

配合振興五倍券發放，中華郵政今年採網路、電話預約模式，首波完成預約民眾已於10月12日開放領券。今天11月1日起，將開放「未預約」民眾以及一次預約6人以上的大宗領取者領取五倍券，屆時民眾只要攜帶健保卡於郵局營業時間前往，即可領取五倍券。大宗領券者，則需再出示委託人身份證明文件。

中華郵政今年開放民眾採網路、電話方式預約紙本五倍券，首波預約民眾10月12日起即可於選擇時段內領券。今天起則開放未預約民眾和大宗預約者領券，領券時間從11月1日起開跑一直到明年的4月30日，為期半年時間，民眾都可以選擇自己方便的時間到鄰近的郵局領取五倍券。

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中華郵政表示，今天起想領券的民眾不必再預約，各地郵局於上午8時30分起營業，民眾可於營業時間直接到郵局窗口臨櫃領券。

但中華郵政也提醒民眾，民眾到郵局領取五倍券時務必攜帶「健保卡」，未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證或經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。至於大宗領券者，除了攜帶自身身份證明文件外，應同時出具委託人身份證明文件，但不須填寫委託書。

郵局提醒民眾，領券時將透過系統檢核資格，不符合資格者無法領取，領過的民眾亦不可重複領取。臨櫃領券時，請民眾當場透過封套透明孔洞核對10張五倍券內容，應有1000元3張、500元2張、200元5張。若內容物短少，於未拆封情況下可當場立即更換；若於離櫃後才發現短少，即便未拆封，郵局也不受理更換，請洽1988專線處理。

另外，若五倍券遺失、毀損、被竊、被盜，郵局同樣不予補發，請民眾務必留意。

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