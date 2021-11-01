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郵局今「免預約」可領五倍券！30秒快速到手　外籍男身分不符撲空

▲▼開放未預約五倍券民眾至郵局領券。（圖／記者周宸亘攝）

▲郵局今天開放未預約五倍券民眾至郵局領券。（圖／記者周宸亘攝）

記者許維寧／台北報導

中華郵政今年協助發放振興五倍券，首波預約民眾已於10月12日開放領券。今天（11/1）起開放「未預約」民眾以及一次預約6人以上的大宗領取者領取，《東森新媒體ETtoday》也前往台北郵局，不少長輩一早就來領券，從健保卡驗證、簽名、領券流程最快30秒就能領到五倍券。但也有外籍男子持居留證前來，卻被櫃檯告知身分不符合，僅能苦惱表示
：「要再打1988專線確認了。」

今起郵局開放未預約民眾領取振興五倍券，民眾只要持健保卡前往鄰近郵局，於營業時間經過身份認證後即可領取。台北郵局副局長江慶星受訪時表示，今天主要是服務不會預約的長者，或是對電腦、手機操作覺得麻煩的民眾。再者，由於五倍券到明年4月30日都能領取，因此也有部分是不急著預約，有時間就過來領取的民眾。

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江慶星也談到，台北郵局於預約階段時每天提供約5萬5千份五倍券預約數量，但實際預約人數一天僅發約3萬多份，今天因應未預約民眾領取，台北郵局也備妥一天6萬份數量，評估券源充足，民眾只要赴台北任何一支局都可以領到五倍券。另外，郵局也有備妥機動配置、備援措施，如果領券民眾超乎預期也會即刻調撥。

▲▼開放未預約五倍券民眾至郵局領券。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北郵局副局長江慶星表示，郵局備妥充足數量五倍券，民眾只要來都可以順利領取。（圖／記者周宸亘攝）

今天除了開放未預約民眾領取，先前已完成大宗預約的民眾也可於今天領券，一名林小姐就表示，今天幫全家人一起領，一共領了七份五倍券，這次多帶了很多資料協助身份認證但都沒用到，僅家人健保卡就可代替領取，十分方便。之前曾到超商通路試著預約領取，但為多人帶領程序較為麻煩，「算了，到郵局領比較快。」也讓家人都不用再跑一趟。

另一位持居留證的羅先生也於今天前往台北郵局領券。羅先生表示，這一次是朋友協助預約，但剛剛被櫃檯告知身份不符，僅能苦惱表示：「要再打1988專線確認了。」櫃檯則私下告知，羅先生持居留證來台工作身份不符，若為依親才有資格領取。

開放首日整體狀況，江慶星說，由於今年超商預約、郵局預約已分散很多客源，因此今天開放未預約民眾領取人潮並不多，據通報今天各地郵局都未出現排隊人潮，秩序也比去年好，沒有讓民眾久後。

中華郵政提醒民眾，今天起一直到明年的4月30日，為期半年時間，未預約民眾都可以選擇自己方便的時間到鄰近的郵局領取五倍券。民眾到郵局領取五倍券時務必攜帶「健保卡」，未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證或經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。

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