微博熱搜台灣人瘋囤戰時物資　醫4字真相笑翻網「台灣日常幸福」

▲中國媒體報導台灣人正在儲備求生物資。（圖／翻攝自微博／中國新聞網、央視網快看，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川日前在一場活動上表示，兩岸統一之後，台灣的財政收入盡可用於改善民生，引起兩岸議論；接著又出現一項民調，聲稱台灣有42.6％的民眾擔心兩岸衝突，已經開始儲存求生物資。對此，ICU名醫陳志金在臉書PO文表示，台灣人囤的不是戰時物資，而是「暫時物資」，買回去就被秒殺了。

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▼▲官方影片無法觀看，但微博還是有很多相關討論。

劉軍川聲稱要將台灣財政收入用於改善民生，接著陸媒開始報導台灣民眾正在儲存求生物資，內容提到，10月初針對台北市民進行民意調查，發現有42.6％的受訪民眾擔心兩岸衝突、民進黨持續造成台海局勢緊張，於是開始搶購儲存求生物資，台灣防務部門甚至在10月28日表示，會在2022年3月完成「戰時民眾求生避難手冊」製作。消息在網路上傳開，一度還登上微博熱搜。

▲台灣網友戳破真相，笑稱都是五倍券的錯。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

不過，ICU名醫陳志金在昨日（10月31日）在臉書PO文提到相關報導，他半開玩笑表示，現在台灣沒有疫情，賣場到處人山人海是因為要花五倍券，「囤什麼『戰時物資』啦？只能囤『暫時物資』吧！這些物資，回去就被秒殺了！」

其他台灣網友也紛紛留言調侃，「這是台灣日常，很幸福的台灣人呀」、「台灣的大賣場不管何時都一堆人啊」、「沒有五倍券的時候也是人山人海」、「這些只是短暫性物資，戰略物資應該是瘋搶罐頭、能量棒那類容易保存且保存期限較久的物資吧」、「真的，沒幾天就吃完了」、「昨天對岸友人關切，我也一頭霧水，原來都是五倍券的錯」。

▼台灣的大賣場無論是平日還是假日，人潮都很多。（資料照／記者劉維榛攝）