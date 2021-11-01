下週入秋最強冷空氣報到！　北台灣局部下探14度「最冷時間點」一次看

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，今天（11/1）受東北風影響，降雨仍集中在迎風面地區，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，有時大台北平地也有零星飄雨，桃園以南則是多雲到晴，午後山區有機會出現零星短暫雨。此外，今天各地早晚依舊偏涼，低溫約在20至21度左右，白天高溫桃園以北至宜蘭及花蓮高溫可來到24到26度，感受舒適；新竹以南及台東高溫在27到31度上下，感受上比較溫暖，不過日夜溫差比較大，早出晚歸要注意保暖。

▲氣象局預計下週東北季風將南下，也會是入秋以來最強一波冷空氣。（圖／記者李毓康攝）



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趙竑表示，今天起至週三（11/3）持續受到東北風影響，迎風面基隆北海岸等地有局部短暫雨，其他地區則依舊是多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

但趙竑說，預估週四開始至週六（11/4、11/6）間風場將會逐漸轉為偏南風，南方溫暖的空氣輸送至台灣，各地高溫都可回升至28至30度間，中南部白天高溫則有機會上看30度以上，但須留意早晚低溫仍在20至21度左右，中南部還需留意早晚日夜溫差。期間東半部、恆春半島有局不短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

但短暫回溫後預計下週日（11/7）開始又會變天。趙竑分析，下週日預計將有一波鋒面通過，中部以北至東半部都會有局部短暫雨發生，白天氣溫變化不明顯，但下週日入夜後隨冷空氣報到迎風面就會有顯著降溫，預計最冷的時間點落在下週一、二間（11/8、11/9），北台灣低溫下探16至18度左右，沿海空曠地區如東北角等或近山區等，低溫則有機會下探14至15度。

趙竑說，目前氣象局觀察該波冷空氣預計未到大陸冷氣團等級，但預計仍是今年「入秋以來最強一波冷空氣」，不只迎風面有顯著降溫，中南部也會有感。下週日受鋒面影響預計中部以北有雨，但下週一至週二間隨東北季風南下則會逐漸轉為乾冷模式，但預報尚久，還請民眾持續留意氣象局資訊。