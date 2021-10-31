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低溫15°C強冷空氣「襲台時間曝」！這周天氣2段式變化　1圖全看懂

天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／資料照）

▲柯聿寧提醒，下周日中南部溫度也會下滑。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今天（10/31）持續受東北風影響，迎風面微涼有雨。中央氣象局表示，未來一週天氣呈現「兩段式」變化，整體而言，前半週受東北風影響「涼爽舒適」，後半週則改吹偏東南風「氣溫略回升」，不過天氣風險公司天氣分析師柯聿寧提醒，下周日典型冷鋒過境，全台都有一波降雨，北部低溫有機會來到15-16度。

中央氣象局表示，未來一週天氣將有2段式變化，這周二、周三（11月2日、3日），東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地也偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；由於3日華南水氣東移，水氣略增，北部地區亦有局部短暫雨；氣溫上，迎風面感受較涼，其他地區溫暖舒適。

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▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局）

▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局）

到了下半週後，天氣略有變化，週四至週六（4日至6日）隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風；由於週四華南水氣東移，週五北部海面附近有鋒面生成，週六將逐漸接近台灣，這3天台灣周圍水氣仍偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雨；南風再起，週五、週六溫度將略回升，北台灣白天有機會溫暖一些，不過溫度回升的幅度需視鋒面離台灣的遠近而定。

至於下周日天氣，柯聿寧指出預估周末有波比較強的冷空氣由中國西北方往東南移動，預計下周日在冷空氣前方有新的鋒面形成，並快速通過台灣上空，為典型冷鋒過境，全台都有一波降雨。

柯聿寧透露，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15-16度，會不會再更低，要視冷空氣走向、強度有沒有小幅度變動，台灣地理位於冷空氣的末端，且時間還有一個禮拜，溫度上仍然有變動空間，但這次中南部也會有溫度下滑的狀況，心血管、呼吸道較敏感、慢性疾病的族群要有適應降溫的準備。

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