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未來一週天氣有「兩段式」變化！　一張圖秒懂前、後半大不同

▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

今天（10/31）持續受東北風影響，迎風面微涼有雨。中央氣象局表示，未來一週天氣呈現「兩段式」變化，整體而言，前半週受東北風影響「涼爽舒適」，後半週則改吹偏東南風「氣溫略回升」​各地深夜、清晨易涼，白天舒適，中南部則白天溫暖。

中央氣象局表示，這週前半週至週三（11/3）持續受東北風影響，​基隆北海岸、東半部、大臺北山區有局部短暫雨​，大臺北平地也有機會出現零星降雨​，北部週三也可能有零星降雨。其他地區則是多雲到晴，僅山區有午後零星短暫陣雨​。氣溫感受上迎風面 北部、東北部，氣溫涼爽舒適​；中南部則是日夜溫差大，早晚須加件衣服。

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氣象局也說，​週四以後至週六 (11/4～11/6），隨風場漸轉為偏東南風，北方也鋒面逐漸形成​。東半部、恆春半島、北部有局部降雨​，其他地區天氣則和前半週類似​。北臺灣氣溫則會稍回升。但預計下週日 (11/7)開始，屆時可能受鋒面影響，
北部、東半部降雨機率又會提高，其他降雨區域則視鋒面接近程度而定。

氣象局說明，預期台灣北方海面將有冷暖空氣交會鋒面形成​，週日前後中部以北降雨機率可能因此提高​，但仍需視鋒面實際距離、通過時機而變化​。

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