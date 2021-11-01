沒錢付房租「加價轉租當砲房」！他當二房東爽賺　下場慘了

▲方男沒錢付房租，轉租給性交易集團。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

方姓男子2019年間因無力負擔房租，以每月1萬5000元轉租給胡姓男子作為性交易場所。直到警方執行網路巡邏，佯裝成男客上前消費，才揭開整起事件。對此，新竹地院日前審結，依幫助意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利罪，將方男判刑2月，得易科罰金6萬。

判決指出，方男2019年3月4日透過仲介公司於以每月租金7500元、押金1萬5000元承租新竹一處套房，然而，他因無力負擔房租，便決定轉租作為二房東，以每月1萬5000元承租給胡男作為性交易場所。

胡男的應召集團以觀光名義，招攬2名泰國籍女子來台，並於2019年11月8日起入住套房並且接客，陸續共有14名男客人上門，以每小時2700元價格接受「全套服務」，而泰女可分得1300元，其餘則歸給集團。

直到警方同年11月16日執行網路巡邏，發現LINE帳號「愛本店」刊登性交易訊息，便喬裝成男客上門消費，確認價格後當場表明警察身分，查獲整起案件。

對此，新竹地院日前審結，依幫助意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利罪，將方男判刑2月，得易科罰金6萬。