短裙辣妹傻眼！痴漢盯著她「抖4分鐘」　怒拍完事反被怪：腿開開

▲周姓男子在台鐵區間車上打手槍，被對面的短裙女全程蒐證。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓男子搭台鐵區間車的時候，看到對面坐著穿著短裙的年輕正妹，隱約露出內褲，一時興起，竟拿外套罩著重要部位就打起手槍，正妹滑手機時看到周男舉動，馬上轉成錄影模式全程蒐證，4分鐘後到站馬上向鐵路警察求救，台北地檢署29日依妨害風化罪起訴周男。

年近60歲的周男到案坦承，因為喪偶多年，在7月1日下午搭台鐵區間車時，看到坐在車廂對面的正妹穿著短裙，雙腿打開露出內褲，他看到忍不住想發洩一下，但他解釋，為了避免被發現，還有特地用外套蓋住。

但周男的舉動實在讓對面的正妹感到不舒服，正妹假裝繼續在滑手機，實際上已經轉成錄影模式，從萬華車站一路蒐證到台北車站，整段車行4分鐘，正妹一下車就找鐵路警察求救，警方根據畫面循線找到周男。

檢察官勘驗正妹錄影畫面，周男的外套只蓋到腿部，正常的視角可從周男膝蓋位置直接看到外套下的行為，甚至明顯看到周男射精，因此仍認為周男涉犯公然猥褻罪嫌，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

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