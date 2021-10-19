推特15萬人追蹤放「男男口交」影照挨告　無罪理由曝光

▲袁姓男子經營推特帳特更有15萬人追蹤，但他卻遭檢舉張貼男男口交，起訴後判無罪。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃宥寧／台北報導

北市袁姓男子以暱稱Ben，經營推特追蹤人數更擁15萬，卻遭檢舉他竟在推特上張貼男性裸露生殖器、男男口交等猥褻影、照片，被依散布猥褻物品罪起訴。袁男出庭反駁自己的推特帳號不是公開，只有加好友才看得到，況且他有設「未滿18歲請勿進入」警語，士林地院日前審結，認為他已做「適當的安全隔離措施」，故判無罪。

告發人在去年5月接獲同事以通訊軟體LINE傳送網址連結，沒想到點開後竟看到羞羞臉猥褻影像，他在同年9月3日向刑事警察大隊告發，經承辦警前往康男推特網頁，發現不需要加入他的推特好友或申辦推特帳號就可以看到男男口交、裸露生殖器等猥褻影片。

袁男出庭坦承有放這些猥褻影像，但否認有散布猥褻影像的犯行，他辯稱「我所傳的照片、影像都沒有公開，要看到的條件是先有推特的帳號並加入我好友及取得我同意」並且加入好友前會有警語標註未滿18歲請勿進入後，才能看到他的照片，他更向法官表示告發人是因為在職場上對他有不滿挾怨檢舉，並不是真的有侵犯到未成年人更強調有加註「未滿18歲請勿進入」、「保守人士請勿進入」、「內容涉及成人藝術與性別教育慎入」的警語。

公訴人認為警語字體過於細小，會導致告發人跟警員都無從得知，如同遛鳥俠於額頭上寫下「有18歲未滿者不宜觀看之身體部位」。

合議庭審酌大法官釋憲認定除了含有暴力、性虐、人獸交等的「硬蕊」（hardcore）猥褻資訊，其餘「軟蕊」（softcore）猥褻資訊只要採取適當隔絕措施，不導致一般人得以輕易接觸，就不適用「散布猥褻物罪」加以處罰，況且袁男推特頁面上確實有未滿18歲請勿進入的警語，對此認定袁男已採取適當隔絕措施，判決無罪。可上訴。