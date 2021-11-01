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專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家李富城今天（1日）指出，預計下周一有冷氣團到台灣，一早低溫就會降到15、16度。氣象專家吳德榮則提醒，下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達，平地最低氣溫將降至14、15度左右。

李富城表示，目前受到東北季風影響，溫度沒辦法回升，也無法下降太多，因為冷空氣不多。他引用中央氣象局的預測圖指出，周日晚上鋒面通過下雨，後面冷空氣進來，溫度開始下降。

李富城說，預計下周一就有冷氣團到台灣，一早就會降到15、16度，會不會有變化，還有一周的時間，再觀察。

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▼入秋最強冷空氣將報到。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄分析，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨；周日鋒面通過，苗栗以北、中部山區及東半部有局部雨；周六晚起氣溫逐漸下降，周日持續下降，明顯轉涼；下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達（氣象局定義冬季為12、1、2月），平地最低氣溫將降至14、15度左右，天氣轉冷；不過，此為第8、9天的模擬，應持續觀察模式對冷空氣的調整。

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周日鋒面通過加上東北季風增強，是這周水氣最多的時間，降雨範圍比較廣，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量增多，午後山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，周日的東北季風強度是預報今年入秋最強冷空氣，目前預估台北低溫16度，其他局部地區可能更低，影響比較明顯的時間是下周一，溫度整天偏低；但由於預報變動度滿大，實際冷空氣的強度還要再觀察。

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