「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

▲周日將轉為濕冷的天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六鋒面接近，周日鋒面通過，下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達，平地最低氣溫將降至14、15度左右，天氣轉冷。中央氣象局預報員黃恩鴻則提醒，周日是這周水氣最多的一天。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（1日）到周三東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區偶有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；周三因中層水氣通過，北部也有局部短暫雨。

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黃恩鴻說，周四至周六轉吹東南風，溫度稍回升，水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻表示，周日鋒面通過加上東北季風增強，是這周水氣最多的時間，降雨範圍比較廣，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量增多，午後山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，周日的東北季風強度是預報今年入秋最強冷空氣，目前預估台北低溫16度，其他局部地區可能更低，影響比較明顯的時間是下周一，溫度整天偏低；但由於預報變動度滿大，實際冷空氣的強度還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；各地早晚仍偏涼，白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周二、周三仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定，冷空氣微幅減弱，早晚仍偏涼，各地區平地最低氣溫約在19至21度；周四、周五東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升、周五回暖；周四北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；周五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定，北台白天高溫亦將升至30度以上。

吳德榮提醒，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨；周日鋒面通過，苗栗以北、中部山區及東半部有局部雨；周六晚起氣溫逐漸下降，周日持續下降，明顯轉涼；下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達（氣象局定義冬季為12、1、2月），平地最低氣溫將降至14、15度左右，天氣轉冷；不過，此為第8、9天的模擬，應持續觀察模式對冷空氣的調整。