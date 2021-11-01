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鋒面先到雨一波　強冷空氣「立冬」接力探14度

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴忠瑋指出，周五晚起將會有一波水氣較多的華南雲系東移接近台灣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周日是24節氣的「立冬」，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（1日）表示，周日晚起將有一波較強冷空氣南下接近台灣，冷空氣前方則會有結構較完整的鋒面雲系先抵達，預計中部以北和東部將轉有雨。氣象專家吳德榮則提醒，下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達，平地最低氣溫將降至14、15度左右。

賴忠瑋指出，今天台灣持續受東北風及華南雲系影響，中部以北和東半部的雲量都偏多，其中東北部和東部容易有局部零星短暫陣雨，雲林、嘉義以南則相對較晴朗穩定。

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賴忠瑋說，北部和東部今天的溫度為微涼到舒適，中南部日夜溫差大，白天略熱，早晚偏涼，清晨除了高雄和屏東還有23至24度之外，中北部和東部的低溫都只有20到22度；中午高溫北部和東半部約24到26度，中南部則有29到31度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋表示，前兩天陸續有華南雲系移入，雖然水氣不多，不過讓北部的天氣陰晴不定、時晴時雨，預計東北風將維持到周二，周三起北方高壓東移出海後，台灣附近將轉為偏東風至東南風，西半部桃園、新竹以南的天氣將更加穩定，空氣也會回到有點像夏天的悶熱感；不過，周三北部天氣仍有些陰晴不定，主要還是因為華南雲系的影響。

賴忠瑋提醒，本周末天氣會有較明顯變化，周五晚起將會有一波水氣較多的華南雲系東移接近台灣，周六中部以北和東半部都有局部短暫陣雨；周日白天雖然有機會出現短暫空檔，不過晚起將有一波較強冷空氣南下接近台灣，冷空氣前方則會有結構較完整的鋒面雲系先抵達，預計中部以北和東部將轉有雨。

賴忠瑋指出，冷空氣南下後也會讓氣溫明顯下降，不排除有機會讓北部和東北部的低溫下探到15至16度；不過，因為還有6、7天，還是有變化的空間，未來幾天要多留意更新天氣預報。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄分析，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨；周日鋒面通過，苗栗以北、中部山區及東半部有局部雨；周六晚起氣溫逐漸下降，周日持續下降，明顯轉涼；下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達（氣象局定義冬季為12、1、2月），平地最低氣溫將降至14、15度左右，天氣轉冷；不過，此為第8、9天的模擬，應持續觀察模式對冷空氣的調整。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周日鋒面通過加上東北季風增強，是這周水氣最多的時間，降雨範圍比較廣，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量增多，午後山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，周日的東北季風強度是預報今年入秋最強冷空氣，目前預估台北低溫16度，其他局部地區可能更低，影響比較明顯的時間是下周一，溫度整天偏低；但由於預報變動度滿大，實際冷空氣的強度還要再觀察。

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