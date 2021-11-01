▲新北深坑農會公益助弱勢學生，連續11年「挖地瓜送愛心」。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市深坑農會與東南科大、深坑國小聯合舉辦第十一屆「種地瓜送愛心」活動，10月31日在深坑茶山古道入口旁的炮子崙希望市集舉行，今年因適逢疫情，栽種產量較少，但愛心不減，現場義賣約1000台斤甘藷，所得將捐給深坑國小、深坑國中及東南科大的弱勢學生，在疫情下為社會注入暖流。

深坑屬山區丘陵地形，大部分地區高度在50公尺以上，因農村人口外移，殘留一些水稻棄耕後閒置農地，深坑農會茶業產銷班班長蔡金來，多年前為了接手茶園返鄉，開始無償提供農地，結合農會及學校地方團體，以友善環境的農法種植甘藷，所栽種的甘藷不使用化學肥料，收成後再將義賣所得捐助給在地弱勢學童，作為獎學金或提供營養午餐。

深坑區農會理事長林進發表示，今年「挖地瓜送愛心」已邁入第十一年，邀請民眾參與食農教育體驗，採收甘藷並現場認購，品嚐美味的甘藷又可做公益。深坑區農會具有百年以上的歷史，除了農業經營，更推廣地方料理、開發深坑四寶等伴手禮產品。

林進發說，致力高齡者輔導及辦理社區關懷據點等公益活動，2019年更獲農委會評選為年度「十大綠色照顧優良典範」，成為長輩生活的重要後盾。感謝大家熱情參與，往後更會積極推動相關公益活動，歡迎大家假日來探訪茶山古道，逛逛希望市集並體驗周邊生態及文化。

農業局長李玟表示，深坑區農會一直秉持著「為農服務」、「取之於地方，用之於地方」的精神，努力經營，在歷任首長的帶領及各界支持下，營運績效不斷提升，帶動農村發展，農業局將持續挹注資源，帶領地方農會融合在地文化資源，持續經營農業體驗、公益服務，照顧孩童與高齡者，落實社會責任。

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