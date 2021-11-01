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東北角秋旬產地山藥評鑑出爐　新北挖掘青春不老秘訣

▲東北角秋旬產地山藥評鑑出爐 新北挖掘青春不老秘訣。（圖／新北市農業局提供）

▲東北角秋旬產地山藥評鑑出爐，新北挖掘青春不老秘訣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北為鼓勵山藥農友精進栽培技術，新北市政府農業局輔導本市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，於10月31日產地展售會邀請副市長謝政達為新北山藥冠軍王頒獎肯定；展售會不僅販售當日早上現挖的新鮮山藥，現場更有發放限量面額100元的山藥體驗券，讓民眾可抵用當天展售會的消費，並參加現場的摸彩活動，頭獎為價值3000元超商禮券及山藥雞湯調理包組合。

現場民眾紛紛表示，今天的展售會不僅好買又好逛，還可以參加摸彩試試手氣，並享受東北角的自然美景，讓宅在家太久的身體出門活動一下筋骨，而今天買回去的山藥還可以做成滋補養生的美味料理，運動食補一次搞定，真的很健康，不愧是新北在地的青春秘訣，明年也要揪親朋好友再來走走。

▲東北角秋旬產地山藥評鑑出爐 新北挖掘青春不老秘訣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局輔導本市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥產於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、石門、三芝等地區，因為東北角的好山好水再加上種植臺灣野生特有的「原生種山藥」，讓新北山藥口感又Q又綿，且富含膳食纖維及黏液質，是饕客難以忘懷的養生珍寶。

副市長謝政達表示，新北健康三寶中的山藥，吃起來香Q綿密有一點像麻糬的口感，絕對是嚐鮮兼具滋補的最佳選擇。今天產地展售會販售最新鮮的新北山藥，邀請民眾來東北角秋遊漫步的同時，一起購買新北限定的當季美味。

除此之外，本次更有與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，讓民眾在家也能簡單享受新北山藥的美好。相關的山藥體驗內容及購買資訊，可至「新北市稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲東北角秋旬產地山藥評鑑出爐 新北挖掘青春不老秘訣。（圖／新北市農業局提供）

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