長腿叔叔暖送愛心便當進屏東山區　女王總裁送交通車

▲疫情雖然嚴峻，不過還是有很多愛心湧入屏東偏遠山區，微商捐助車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情在三級警戒期間，造成了捐贈物資非常匱乏，像是在屏東偏鄉地區。有一群弱勢孩童更因平時就很少資源，在此時物資更是匱乏，還好有神秘的長腿叔叔找了愛心店家盛家山自助餐，無條件提供便當，雖然因疫情關係店家生意受到影響，店家依舊不計成本的提供豐盛的便當給弱勢孩童。

其實除了神秘長腿叔叔之外，另外從事微商公司的林坤伸總裁和錚女王總裁，也是長期默默的幫助這些孩子，8月底在開學前夕得知孩子們的交通車已老舊，更是直接送一台交通車給孩子們，同時也請旗下的代理，將生活物資一車車的送到山上，將愛心物資送到弱勢家庭和孩童手中。

▲疫情雖然嚴峻，不過還是有很多愛心湧入屏東偏遠山區，幫助孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲疫情雖然嚴峻，不過還是有很多愛心湧入屏東偏遠山區，幫助孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲疫情雖然嚴峻，不過還是有很多愛心湧入屏東偏遠山區，幫助孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

微商公司林坤伸總裁和錚女王長期關心這些偏鄉孩童，和孩子們的約定，每年都會來看看你們的，要好好讀書。在疫情最嚴峻，各行業不景氣時，微商公司不受影響依然履行和孩子們的約定，實現對孩子們的承諾。有了這些善心暖流，讓在偏遠山區教學的老師們，深深感動，因為有他們才能讓弱勢孩子童能安心的快樂學習。

▲疫情雖然嚴峻，不過還是有很多愛心湧入屏東偏遠山區，幫助孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）