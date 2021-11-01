台鐵日系「旅味便當」週四開賣　數量超稀有！每款限購一盒

▲台鐵旅味便當本週四起限量發售。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台灣鐵路管理局與日本西武集團推出聯名款「旅味便當」，特別開發「菇菇時蔬炊飯」、「近江燒鴨炊飯」、「秩父草鞋豬排便當」等三款便當，本週四（11/4）開始於上午10時30分將於台北車站台鐵便當本舖一號店首賣，每款美日午餐限量供應25份、晚餐同樣限量供應25份，每人一款限購一盒。

為了促進台日交流以及慶祝台鐵礁溪站與伊豆箱根鐵道、萬華站與近江鐵道締結姊妹車站滿一週年，台鐵局與西武集團日商王子大飯店特別開發「菇菇時蔬炊飯」、「近江燒鴨炊飯」、「秩父草鞋豬排便當」3款台日聯名旅味便當

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台鐵局表示，旅味便當由台日攜手規劃，嚴選締結車站在地食材，藉由台鐵局台北鐵路餐廳主廚研發礁溪站與伊豆長岡站「菇菇時蔬炊飯」，以日本當地家常菜餚「炊飯」為主食，並選用加入特製醬汁來燒製入味的香菇。

萬華站也與多賀大社前站推出「近江燒鴨炊飯」，台灣鐵路也與西武鐵道推出「秩父草鞋豬排便當」2款聯名便當，分別以口味鹹甜有層次燒鴨胸肉片和外酥裡嫩又肉質鮮甜炸豬排及口感清爽又帶有層次炊飯為主菜，配菜融合台灣及日本風味：顏色嫩黃、口感軟嫩玉子福寶，具備多層次口感。

台鐵局表示，旅味便當預計於本週四上午10時30分於台北車站台鐵便當本舖1號店首賣，販賣期間為11月4日至11月14日，每款每日午餐限量供應25份、晚餐25份，每人1款限購1個，「菇菇時蔬炊飯」每份售價150元、「近江燒鴨炊飯」及「秩父草鞋豬排便當」則每份售價180元，購買聯名便當再贈送限量提袋。

▲台鐵旅味便當「近江燒鴨炊飯」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵旅味便當「菇菇時蔬炊飯」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵旅味便當「秩父草鞋豬排便當」。（圖／台鐵提供）