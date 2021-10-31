關懷弱勢　陳亭妃、陳怡珍結合婦女協會發愛心物資

▲台灣國際職業婦女協會大台南分會，關懷弱勢捐安南區28里400多戶低收入戶物資，31日在鹿耳門天后宮廣場舉行捐贈儀式，市長黃偉哲、立委陳亭妃、市議員陳怡珍、社會局長陳榮枝等人均到場關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台灣國際職業婦女協會大台南分會，關懷弱勢捐安南區28里400多戶低收入戶物資，31日在鹿耳門天后宮廣場舉行捐贈儀式，立委陳亭妃、市議員陳怡珍到場協助並為弱勢朋友加油打氣，讓弱勢朋友心中充滿暖意。

黃偉哲市長及社會局陳榮枝局長和葉誌明區長，特別前往感謝並致贈感謝狀給台灣國際職業婦女協會大台南分會，由會長林金嬌代表受贈，表彰其仁風義舉，熱心公益，善心大愛。

台灣國際職業婦女協會大台南分會會長林金嬌表示，台灣國際職業婦女協會大台南分會目前共有100位會姐，立委陳亭妃及議員陳怡珍，也是台灣國際職業婦女協會大台南分會的會員，全體會員積極投入社會參與，發揮愛心廣作公益。

去年度郭美吟會長暨全體會姐更共同捐贈台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心「關懷守護車」，用實質行動來守護婦幼的安全。今年則舉辦『關懷社區‧捐贈物資』活動，贈安南區28里一、二及三款低收入戶每戶包含罐頭、白米、醬油、手工餅、水果等價值1500的物資，計有400多戶低收入戶家庭受惠。

黃偉哲市長特別稱讚台灣國際職業婦女協會 大台南分會無私的捐贈，經濟弱勢家庭特別需要社會各界多加關懷與協助，政府結合民間資源多元豐沛力量，邀請更多民間團體或企業投入關懷的行列，共同參與關懷弱勢服務，造福更多受助者，也盼能拋磚引玉引來更多社會慈善資源共同投入。

也是台灣國際職業婦女協會大台南分會會員的立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍也到場為弱勢朋友加油打氣並期盼能藉此送暖活動拋磚引玉，各界能共襄盛舉做善事，能有更多愛心團體或社團企業共同來關懷弱勢族群，一起來造福弱勢朋友，共創祥和溫馨社會。

台灣國際職業婦女協會總會長何淑子表示，大台南分會全體會姐本次發揮大愛，共同募集資源捐贈物資，期望將這份愛心分送到需要幫助的弱勢家庭，讓收到這份愛心的民眾都能平安快樂且能感受社會的暖心關懷。