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馬國妹子來台讀大學檢疫隔離　織毛帽直播義賣「籌款買疫苗」

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，自馬來西亞來到台灣，隔離期間她不空過，參加慈濟大學為疫苗募心募愛活動，因為要被隔離21天，所以在馬來西亞就準備編織的物品，從同學那得知慈大有義賣活動，因此將隔離期編織的帽子、髮飾、吊飾等拿出來義賣，她希望付出一點力量幫助疫苗購買，也讓隔離生活變得更有意義，希望疫情快點結束恢復以往的生活。

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

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為疫苗盡份心力，慈濟大學師生動起來，人文處舉辦線上義賣活動，邀請師生、同仁、慈誠懿德會甚至是大家的親朋好友，貢獻才藝與大家分享，包括蛋糕、布丁、餅乾、布娃娃、活絡油、手工皂、電繪Q版圖、勾織帽、吊飾等等20位師生同仁提供了30幾項商品。

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼以直播的方式邀請師生介紹他們的商品，希望透過網路，廣泛的從校園推廣到校外。

慈大師生以直播的方式邀請師生介紹他們的商品，希望透過網路，廣泛的從校園推廣到校外。有許多隱藏版的高手，不甜不膩的「檸檬流心磅蛋糕」，是秘書室溫怡智同仁在疫情期間開發出的才藝，溫怡智表示由於疫期爆發不能出門，孩子想吃蛋糕，於是開始上網看影片學習。而為了健康，以優格取代奶油，糖量減半，甚至是用新鮮檸檬，溫怡智表示：「每個人力量有限，但匯集成大愛無限，祈願能早日大口呼吸，人人健康平安」。

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

「這個全家的Q圖超像的，已經變成我的手機螢幕、電腦螢幕了。」傳播系蕭宇芯的客製Q版畫受到大家歡迎，人文處怕訂單太多影響到學生學習，限量20張完售結單。蕭宇芯同學表示，剛開始很擔心沒有人要下單，感謝大家的支持，能夠利用自己的才藝為疫苗募愛，覺得非常開心，蕭同學也將捐出所有義賣所得。

圖書館的尹培昭義賣咖啡掛耳包，成本由自己吸收，原本打算賣20盒，圖書館其他同仁知道後，大家湊成了50盒咖啡，一個人的力量小，但是幾個人共同成就了50盒咖啡，培昭說：「有願就有力‧齊心募疫苗」咖啡因此也被稱為「愛的咖啡」。

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼傳播系蕭宇芯的客製Q版畫受到大家歡迎。

「做好事不能少你一人！」親朋好友也熱情響應，75歲王爸爸的手工木作園藝、慈院護理師義賣甜點等，由於食品有嚐鮮期，大家都是利用假日或晚上在家作點心或餅乾等，為了完成訂單，還有同仁忙到半夜才把第一批訂單的點心製作完成。

▲▼正在防疫旅館的慈濟大學新生陳立絢，利用隔離期間編織飾品，參加學校為疫苗義賣活動。（圖／慈濟大學提供，下同）

由於購買的商品平台是比較靜態的，因此人文處同時舉辦直播，讓大家更了解義賣活動，人文處田淑琴組長表示，大家都非常熱心響應，很多商品才剛上架一個星期就已經完售了，這次以直播的方式邀請師生介紹他們的商品，希望募心募愛活動透過網路，更廣泛的從校園推廣到校外。

除了義賣，也有同學將上學期工讀的錢捐出來，還有慈青社也發起存竹筒買疫苗，將小錢累積成大錢，期望可以把「每個人的愛心都變得很大！」

►飯店級枕頭才200元！

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