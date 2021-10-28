嘉惠就醫民眾　陳亭妃、陳怡珍媒合友聯獅子會捐輪椅

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合國際獅子會300-D1區台南市友聯獅子會捐贈90台愛心輪椅給成大，由成大醫院院長沈孟儒代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於很多患者到醫院看診，需要坐輪椅時，輪椅卻經常不夠用，立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合國際獅子會300-D1區台南市友聯獅子會捐贈90台愛心輪椅給成大，28日舉行捐贈儀式，由成大醫院院長沈孟儒代表受贈，副市長戴謙也到場表達感謝與肯定，成大醫院表示，受贈的輪椅將立即加入服務陣容妥善使用，嘉惠患者。



陳亭妃、陳怡珍表示，現在的醫療都是以患者為主體考量，在輔具方面以輪椅需求最大，感謝友聯獅子會以實際行動，關懷社會弱勢，在醫院正欠缺輪椅之際，能夠捐贈這些輪椅，也減輕醫院不少負擔；也期望藉這次捐贈拋磚引玉，各界能共襄盛舉做善事，加入輪椅捐贈行列，讓有需求的患者都能受益。

友聯獅子會吳碧玉會長指出，服務社會造服人群是獅子會成立的宗旨，有鑑於醫院常可見到患者來醫院看診需要輪椅協助時，卻找不到輪椅，讓患者焦急也影響看診品質，才會發起捐贈愛心輪椅來幫助老人與病患，經登高一呼，友聯獅子會獅姊們即踴躍捐贈，一共募集了約50萬元，購買了120台愛心輪椅；希望捐贈這一批輪椅加入服務陣容後，能改善一「椅」難求的情形，造福患者，讓他們獲得最好的醫療照護，確保身心健康。

該批輪椅，使用客制化P V C皮革靠背坐墊，方便消毒清洗，航空級用鋁合金骨架，免充胎，中置式踏板，雙煞車握把。以貼心考量提供使用者，更多舒適的方便，對於行動不便的患者及老人是非常便捷的行動輔具，這批愛心輪椅，將會是就醫民眾的得力好幫手，共同營造舒適、安全、健康的就醫環境。



成大醫院院長沈孟儒表示，成醫平均一天出借3、4百台輪椅，出借使用率很高，長期使用也會破舊，需要汰舊換新，捐贈輪椅對醫院真的幫助很大，感謝國際獅子會300-D1區友聯獅子會捐贈醫院最需要的醫療輔具，讓醫院有更充足的輪椅，帶給患者更多便利。這批愛心輪椅28日捐贈成大醫院90台後，預計11月2日捐贈市立醫院30台。