200無人機空中秀七大意象+5分鐘花火　日月潭花火音樂會熱鬧落幕

▲NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會圓滿落幕，「日月潭」字樣閃耀夜空（下同）。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

邁入第14年的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，於30日晚間7時在水社碼頭廣場舉辦花火音樂會，除由NTSO台灣青年交響樂團演出，更首次結合煙火及200台無人機表演，呈現無人機花火、Come!BikeDay自行車logo、九蛙疊像、日月潭纜車、貓頭鷹傳說、白鹿傳奇、日月潭logo等7種日月潭在地旅遊意象之圖形，搭配璀璨的煙火施放，短短5分鐘令人目不轉睛。



昨晚NTSO臺灣青年交響樂團在國立台灣交響樂團團長劉玄詠指揮下，以白遼士《羅馬狂歡節》為序曲，接著是一系列的台灣音樂新韻《十八姑娘》、《滿面春風》、《白牡丹》，並由知名女高音湯慧茹演唱本土作曲家許石之《思情怨》、《酒家女》、《鑼聲若響》等經典民謠，加上《臺灣音樂百年組曲》、壓軸的英國作曲家霍爾斯特代表作《行星組曲》中的〈木星〉，將以往只能在音樂廳欣賞到的曲目，以及兼具本土及歐洲音樂的饗宴完整地帶來日月潭。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發表示，今年活動配合防疫縮減場次及規模，昨為唯一一場的花火音樂會，並採總量管制及預約入場方式，400個名額於活動前10天開放預約當日瞬間額滿，因此特別安排於Youtube（sunmoonlaketw頻道）及「再發現。動感日月潭！」Facebook粉絲團兩大平台同步直播，讓更多民眾一同欣賞。



▲▼日月潭著名的「九蛙疊像」、自行車活動slogan也飛翔於空中。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，潭區內飯店民宿業者昨日住房率幾近全滿，當週的週六與週日（10月30日至31日）、11月13日（星期六）於向山遊客中心分別舉辦有日月潭紅茶文化季及日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華活動，向山遊客中心的藝廊亦設有日月潭攝影展（至12月29日止），歡迎民眾趁著微涼天氣，來日月潭感受最繽紛、綺麗及活潑的秋季。



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