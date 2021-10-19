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台21線部分路側未加蓋成暨大師生交通地雷　公路總局改善完工

▲台21線埔里往日月潭主要道路安全改善，獲暨大師生讚許。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

▲台21線埔里往日月潭主要道路安全改善，獲暨大師生讚許。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

自埔里鎮前往魚池鄉、日月潭的必經道路台21線，50K到桃米巷口路段全長約1.5公里雙側水溝均未加蓋，往往造成當地暨南大學學生夜間行駛車輛因視線不佳或不諳路況，不慎跌入水溝、造成傷亡的情形發生；經暨大校方反映，行政院中辦行長蔡培慧促成公路總局投入550萬元經費，修繕未加蓋的路段並加裝照明設備，以確保用路安全。

蔡培慧18日與公路總局二區養護工程處長劉世桐、埔里工務段陳舜賢段長、黃陳全前段長、暨大校長武東星及師生、埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君和葉仁創及桃米里里長曾秀桃等人，赴現場實勘改善完工情形。

武東星致詞時表示，他今年2月上任後發現全校學生近幾年在該路段發生車禍受傷多達上百件，身為一校之長非常憂心，遂透過埔里鎮公所向蔡培慧陳情，如今改善工程完成，暨大師生都很高興表示：「現在騎在這條路上安心多了！」

▲台21線埔里往日月潭主要道路安全改善，兩側加裝溝蓋和照明設備。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

▲台21線埔里往日月潭主要道路安全改善，兩側加裝溝蓋和照明設備。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

學生會會長洪仟育也說，全校有3000多名機車使用者，本路段彎道大，一到夜晚車速不免加快的情況下，經常造成重要路口發生碰撞，或是不諳路況的新生跌入溝中，讓眾人都生活在恐懼中；她指出相關單位從5月初會勘、規劃到9月底完工，效率之快讓全校師生非常驚喜，學生會也會協助加強道路交通安全宣導。

劉世桐表示，愛蘭橋到暨大的桃米巷口路段近年發生多起死傷車禍，禍首即是雙邊側溝水溝未加蓋、坡度高低差大，樹蔭茂密且缺乏照明設備，一旦夜間視力不佳、車速過快就導致交通事故；今年5月5日會勘後立刻展開施工，工程在9月27日竣工。

蔡培慧表示，4月底接獲武東星反映，立即安排在5月初會勘，促成儘速改善，同時籲請施工單位要確保良好的排水功能及便於清淤，竣工會勘也特別注意到，埔里工務段確實在加蓋上方做導水溝槽，對此表示肯定。
 

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