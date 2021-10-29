　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

▲▼天母運動公園將舉辦萬聖節嘉年華活動。（圖／士林分局提供）

▲天母運動公園將舉辦萬聖節嘉年華活動，為確保交通順暢，士林警局將對周遭路段採取部分管制。（圖／士林分局提供）

記者黃宥寧／台北報導

為迎接西洋萬聖節，10月30日下午14點至20點台北市府將在天母運動公園舉辦「天母搞什魔鬼13萬聖節嘉年華會」活動，邀請民眾一起搞怪參與活動，不過由於活動適逢假日期間，勢必會造成周遭路段受到影響，為確保人車安全及交通順暢，台北市士林分局已預先規畫交通疏導警力與措施，來降低交通衝擊，其中忠誠路、士東路、天母東路等路段也會進行部分交通管制。

近年來有越來越多民眾一起餐與萬聖節活動派對，台北市政府也將在10月30日於天母運東公園舉辦舉辦「萬聖節嘉年華活動」，預估將吸引民眾湧入參加並裝扮搞怪，不過由於嘉年華會活動適逢週六假日，天母運動公園周遭忠誠路、士東路、天母東路等路段，勢必將對周邊交通造成部分影響，為確保活動期間人、車安全與交通順暢，士林分局已預作規劃交通疏導警力及措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

士林分局也向民眾呼籲，若民眾想要參加「萬聖節嘉年華會」活動，因忠誠路、士東路等路段假日車流量較大，可多利用公車或大眾運輸系統前往，省下尋找停車位時間；同時為維護本市道路交通安全順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，也希望用路人能留意收聽警察廣播電臺路況插播，若有重要行程或活動，請提前避開活動路段或改道，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮及疏導，以維護交通安全與秩序。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
「20種工作」未來恐消失！　被AI取代
韓女團成員宣布結婚！嫁大6歲企業家　甜蜜婚紗曝光
590萬買到台中凶宅！　投資客再+400萬喊賣
麥克雞塊「1吃法」太前衛！網爆喊邪教　他驚呆：我不孤單吧
賈永婕愛犬遭咬四個大洞！　對方飼主「1句話」讓她爆氣
入夜瞬間「掉10°C 」！　下周回暖時間點出爐
「茶妹一天尬3人」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑大商院USR計畫　媒合捐贈600組菱炭吸附包予嘉義縣府

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來

打高端能否飛上雲端？市議員關切　鄭文燦：不能剝奪市民選擇權

入夜瞬間「掉10°C 」最低溫曝！下周明顯回暖時間點出爐

一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

女友曖昧討「嘉明的味道」超撩人！純情木頭男「遞出1杯」GG了

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」：不給我好不值得

說好聘金30萬「當晚改喊100萬」　男方妹傻眼：我只收6萬就嫁了

「茶妹一天尬3人↑」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

崑大商院USR計畫　媒合捐贈600組菱炭吸附包予嘉義縣府

天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來

打高端能否飛上雲端？市議員關切　鄭文燦：不能剝奪市民選擇權

入夜瞬間「掉10°C 」最低溫曝！下周明顯回暖時間點出爐

一日體驗貓纜維修員　爬7層樓高塔柱腿軟「看到景就開始抖了」

女友曖昧討「嘉明的味道」超撩人！純情木頭男「遞出1杯」GG了

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」：不給我好不值得

說好聘金30萬「當晚改喊100萬」　男方妹傻眼：我只收6萬就嫁了

「茶妹一天尬3人↑」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

爆米花／U23陳宇宏中繼奪勝　安永鮮物與合作金庫仍並列第一

橋梁突升起！車子剎不住「向後滑撞毀」瞬間曝　一家3口還在車上

崑大商院USR計畫　媒合捐贈600組菱炭吸附包予嘉義縣府

馬斯克坐穩全球首富！　謝金河：臉書改名也難追上特斯拉

性感歌姬「全身透視裝」辣出天際！　S曲線下內衣褲看光沒在怕

中信盃黑豹旗／稻江轉木棒首場扣倒勝　要讓科班都害怕

鴻海旗下工業富聯公布前三季財報　淨利年增25％

遞延買氣出籠　信義房屋Q3營收年增47.24%

換臉之亂》張琬平／建立下架機制　全面規範Deepfake

桃猿拚打季後賽　曾豪駒：就看這一波對戰　

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」

明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了

王必勝正宮曝光！牧師心疼：可惜嫁了渣男

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

打BNT5天後　他全身血斑送醫搶命

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

桃女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

更多熱門

相關新聞

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

本週末萬聖節就要來臨了！準備好去哪裡派對了嗎？只要好好遵守防疫規定，跟朋友喝杯咖啡聚聚也很不錯，星巴克連續2天祭出第二杯半價優惠，幾乎囊括飲品全品項，還有3間咖啡連鎖店也在萬聖節享有買一送一優惠，而cama cafe則針對特定品項現折10元，來杯咖啡暖暖心怎樣都能賺！

澎湖水族館萬聖節化身海底古堡　闖關探險大試膽

澎湖水族館萬聖節化身海底古堡　闖關探險大試膽

新北兒藝節搶搭花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀

新北兒藝節搶搭花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀

新北市圖另類萬聖節　鶯哥妖鳥參一咖

新北市圖另類萬聖節　鶯哥妖鳥參一咖

萬聖節考驗爸媽！學校難題媽媽奇招回「菊」

萬聖節考驗爸媽！學校難題媽媽奇招回「菊」

關鍵字：

天母運動公園萬聖節嘉年華交通管制

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面