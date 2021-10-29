天母萬聖節嘉年華六日不封街開跑　周遭管制路段一次看！

▲天母運動公園將舉辦萬聖節嘉年華活動，為確保交通順暢，士林警局將對周遭路段採取部分管制。（圖／士林分局提供）



記者黃宥寧／台北報導

為迎接西洋萬聖節，10月30日下午14點至20點台北市府將在天母運動公園舉辦「天母搞什魔鬼13萬聖節嘉年華會」活動，邀請民眾一起搞怪參與活動，不過由於活動適逢假日期間，勢必會造成周遭路段受到影響，為確保人車安全及交通順暢，台北市士林分局已預先規畫交通疏導警力與措施，來降低交通衝擊，其中忠誠路、士東路、天母東路等路段也會進行部分交通管制。

近年來有越來越多民眾一起餐與萬聖節活動派對，台北市政府也將在10月30日於天母運東公園舉辦舉辦「萬聖節嘉年華活動」，預估將吸引民眾湧入參加並裝扮搞怪，不過由於嘉年華會活動適逢週六假日，天母運動公園周遭忠誠路、士東路、天母東路等路段，勢必將對周邊交通造成部分影響，為確保活動期間人、車安全與交通順暢，士林分局已預作規劃交通疏導警力及措施。

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士林分局也向民眾呼籲，若民眾想要參加「萬聖節嘉年華會」活動，因忠誠路、士東路等路段假日車流量較大，可多利用公車或大眾運輸系統前往，省下尋找停車位時間；同時為維護本市道路交通安全順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，也希望用路人能留意收聽警察廣播電臺路況插播，若有重要行程或活動，請提前避開活動路段或改道，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮及疏導，以維護交通安全與秩序。