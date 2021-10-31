　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞歷鮑德溫誤殺後首露臉！憔悴談「兆分之1機率意外」：她是我好友

記者葉睿涵／綜合報導

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在《Rust》片場，不慎誤殺美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）後，30日於住家外首度公開受訪。他除了一再強調他因案件仍在調查中而被禁止發表任何評論外，也重申他對哈里娜哈欽斯的死感到十分悲痛。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，亞歷鮑德溫30日在妻子的陪同下，首度打破沉默，於佛蒙特州（Vermont）住家外公開受訪。面容憔悴的亞歷鮑德溫一開口就重複強調，「目前案子仍在進行調查，因此我被警方下令禁止發表任何評論，也不能回答任何與案件相關的問題。」

▲▼亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）。（圖／翻攝自IG、路透）

▲亞歷鮑德溫在誤殺哈里娜哈欽斯後首度公開露面受訪。（圖／翻攝自IG、路透）

可能是因為情緒十分激動，亞歷鮑德溫在接下來的訪談中，顯得有些語無倫次。他表示，「哈里娜哈欽斯是我的好友，我到聖達菲（Santa Fe）拍攝的那天，還帶她和導演一起共進晚餐，我們是個非常出色的拍攝團隊，工作人員一起拍電影，但卻發生了可怕的事。」

近來承受了不少壓力的亞歷鮑德溫，聲嘶力竭地說道，「電影拍攝現場時不時會有一些事故，但從來沒出過這樣的事，這是兆分之一機率才會發生的意外」。這起事故導致部份業界人士呼籲，禁止在電影和電視使用真槍。亞歷鮑德溫也在採訪中表示，他支持這項提議，「我不是這方面的專家，但就保護人們在片場的安全而言，不論其他人決定什麼是最好的方式，我都會贊成並全力配合。」

▲▼好萊塢美女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）在新電影《Rust》的拍攝片場中遭男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）誤殺。（圖／路透）

▲亞歷鮑德溫表示，哈里娜哈欽斯的家人對她的去世深感悲痛，讓自己自責又羞愧。（圖／路透）

不忍亞歷鮑德溫持續忍受煎熬的妻子，在採訪中試圖上前打斷對話，卻被他拒絕，期間還有一名記者不小心忘了死者哈里娜哈欽斯的名字，亞歷鮑德溫的妻子也不留情面地直接斥責，「她的名字是哈里娜，如果你花這麼多時間等我們，就應該知道她的名字。」

亞歷鮑德溫也透露，他在事發後曾與哈里娜哈欽斯的丈夫及年僅8歲的幼子見面，「他們悲痛欲絕，讓我羞愧又懊悔，我們雙方目前都有保持良好的聯繫，也正急切地等待警方告訴我們調查結果」。

►亞歷鮑德溫「舉槍對準攝影師」害慘死！　「真兇出爐」懺悔證詞曝光
►亞歷鮑德溫「悲傷緊抱」攝影師老公兒子　9歲娃失去媽媽陷失語
►槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德溫法律責任曝　僅1條件可免刑事罪

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
美工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕
將和大S官宣離婚？　汪小菲親回應了
熊熊萬聖節cos太辣！拉鍊開到肚臍　炸超巨雙球
台中男被警包圍「自轟」　家屬放棄急救
哪款零食停產最可惜？　鄉民一致淚推「它」
莒光女神脫了！「比基尼全是洞」超兇S身材噴鼻血
青少年第二劑BNT延後開打！　指揮中心曝原因
蘋果590元擦拭布賣翻！　員工爆「布料來頭不小」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美副總統賀錦麗「接種第3劑莫德納」　催打疫苗：免費又安全

北韓軍隊爆霸凌！他被學長逼「脫衣打手槍」、壁咚　脫北被逮慘死

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症！全家Zoom視訊意外救命

亞歷鮑德溫誤殺後首露臉！憔悴談「兆分之1機率意外」：她是我好友

婚禮不准播音樂！槍手自稱「塔利班」闖入掃射　慘釀3死10傷

安哲秀明宣布參選南韓總統！曾嫌同志遊行「露太多」：人有權反對

萬聖節派對爆槍擊！美加州市議員家中驚傳巨響　釀1死3傷

比月球還近！小行星驚險掠過地球　科學家「完全沒發現」原因曝光

劈腿有助改善婚姻關係！英國研究：他們其實「只想玩玩」

無名小島是萬人塚！面積僅2km²竟埋2萬屍　隨便挖驚見骨骸被擠出

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

美副總統賀錦麗「接種第3劑莫德納」　催打疫苗：免費又安全

北韓軍隊爆霸凌！他被學長逼「脫衣打手槍」、壁咚　脫北被逮慘死

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症！全家Zoom視訊意外救命

亞歷鮑德溫誤殺後首露臉！憔悴談「兆分之1機率意外」：她是我好友

婚禮不准播音樂！槍手自稱「塔利班」闖入掃射　慘釀3死10傷

安哲秀明宣布參選南韓總統！曾嫌同志遊行「露太多」：人有權反對

萬聖節派對爆槍擊！美加州市議員家中驚傳巨響　釀1死3傷

比月球還近！小行星驚險掠過地球　科學家「完全沒發現」原因曝光

劈腿有助改善婚姻關係！英國研究：他們其實「只想玩玩」

無名小島是萬人塚！面積僅2km²竟埋2萬屍　隨便挖驚見骨骸被擠出

重現「木都」風華護老屋　嘉義市整建維護工作坊開放報名

柯文哲推2050淨零排放入法　林亮君批「用舊有目標」：騙局升級更大騙局

賴清德揭三接外推始末　「保護環境是民進黨價值」

兄弟攻破布雷克打滿一輪！　首局兄弟3比1統一

嘉義市宣信國小引進VR科技結合雙語教學　增加學習動機及能力

劉嘉玲曬萬聖鬼妝！「兔耳眨眼＋煙燻小丑」俏皮賣萌

開玩笑提聘金…男友直接嗆「妳不是處女不值錢」：願意娶就不錯了

嘴破好不了當心！　醫提「口腔癌5大徵兆」

未來一週天氣有「兩段式」變化！　一張圖秒懂前、後半大不同

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕：都在浪費時間

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

國際熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

入境泰國免隔離　台灣入最新名單

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

小島才2km²竟埋2萬屍　一挖驚見骨骸被擠出

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

小行星驚險掠過地球　科學家完全沒發現！

他在機場跑道慢跑…遭飛機撞上「斷成兩截」慘死

墨西哥發現千年馬雅獨木舟！神秘功能曝

日本沖繩驚見浮石海！他下潛瞬間遭埋

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

小室圭律師考試落榜！日媒證實：明年二月再戰

更多熱門

相關新聞

美加州市議員辦萬聖節派對爆槍擊

美加州市議員辦萬聖節派對爆槍擊

美國加州聖塔克拉拉郡30日凌晨驚傳槍擊，一名市議員家中正舉行戶外萬聖節派對時，疑似有人發生爭執後開槍，導致1人死亡，3人受傷，其中2人命危。

美發表病毒溯源解密報告　陸回擊

美發表病毒溯源解密報告　陸回擊

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

美歐貿易戰落幕！部分關稅將被取消或放寬

美歐貿易戰落幕！部分關稅將被取消或放寬

中國將是2022年全球經濟最大風險　謝金河點出3大關鍵因素

中國將是2022年全球經濟最大風險　謝金河點出3大關鍵因素

關鍵字：

美國北美要聞亞歷鮑德溫Alec BaldwinRustHalyna Hutchins

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面