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美發表病毒溯源解密報告　陸：先開放德特里克堡

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）29日發表新冠病毒溯源問題解密版報告。對此，大陸外交部31日表示，美國應停止攻擊抹黑中國，回應國際社會合理關切，接受世衛專家訪問，並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地。

大陸外交部發言人汪文斌指出，在美國情報部門8月發布這份所謂溯源問題解密版報告摘要時，中方就表明了堅決反對的態度，「謊言重複一千遍仍然是謊言。這份報告無論發布多少遍、炮製多少版本，也改變不了其徹頭徹尾的政治報告和虛假報告的性質，毫無科學性和可信度。」

汪文斌提到，新冠病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究，動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證，「美國情報部門劣跡斑斑，造假、欺騙伎倆世人皆知。」

汪文斌提到，近期，80多個國家已經以致函世衛組織總幹事、發表聲明或照會等方式，明確表明了反對溯源問題政治化，維護中國—世衛組織聯合研究報告的立場，「100多個國家和地區的300多個政黨、社會組織和智庫向世衛組織秘書處提交反對溯源政治化的聯合聲明。這是國際社會的正義聲音。」

汪文斌還說，美方置國際公義於不顧，仍執迷於政治操弄和情報溯源，這只能進一步損害全球溯源科學合作，進一步破壞國際抗疫合作，帶來更多的生命損失。

汪文斌強調，美國現在應該做的是，停止對外甩鍋推責，把精力放在國內抗疫和全球合作上來。停止政治操弄，為全球科學家開展溯源合作創造條件，「停止攻擊抹黑中國，回應國際社會合理關切，接受世衛專家訪問，並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地。」

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