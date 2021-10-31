美副總統賀錦麗「接種第3劑莫德納」　催打疫苗：免費又安全

▲美國副總統賀錦麗接種新冠疫苗加強劑。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）30日接種新冠疫苗加強劑，以行動帶頭示範，呼籲符合資格的民眾接種，更強調疫苗「免費且安全」。

綜合外媒報導，賀錦麗30日在白宮接種第3劑莫德納疫苗作為加強劑，並表示，「我接種了加強針，我想鼓勵符合資格資格的民眾也這樣做，而且我們一開始就說過，疫苗是免費且安全的，也能挽救你的生命。」

賀錦麗指出，美國目前染疫的重症患者或已故患者中，有超過90%都沒有接種疫苗，「讓我們一起接種疫苗，我們就能渡過這場流行病」。

美國衛生機關已批准施打莫德納、輝瑞和嬌生的疫苗加強劑，65歲以上的年長者、18至64歲的染疫高風險者或暴露風險高的職業別，都可在第2劑接種後6個月再接種加強劑。

根據白宮資料，現年57歲的賀錦麗已於2020年12月、2021年1月接種前2劑疫苗，而由於她公務所需，經常需要出訪、接觸各種人，因此被列為符合接種加強劑的名單。現年78歲的美國總統拜登則已於9月接種第3劑疫苗。

法新社報導，美國是全球新冠死亡病例最多的國家，至今已有超過74.5萬人病故。美媒FOX13報導，全美約有2.21億人至少接種了一劑疫苗、約1700萬人接種了加強劑，但仍有不少人抵制疫苗，全美完整接種率僅58%。