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青少年第二劑BNT還要做意願調查　莊人祥：最快一個月後開打

▲▼BNT疫苗及施打用的針頭，北榮護理師抽取針劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲指揮中心表示，青少年一樣規劃完成兩劑BNT接種。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗BNT從12～17歲學生族群開打，日前中央流行疫情指揮中心表示接種第一劑BNT滿4週，就可施打第二劑，但根據第13輪接種規劃，BNT第二劑是18歲以上，12~17歲還未列入。對此，發言人莊人祥表示，還是規劃完成兩劑接種，還會針對第二劑再發意願書調查，最快在一個月後開打。

國內BNT疫苗首批接種對象是學生等青少年族群，9/22開始校園集中接種；成人則是在第九輪才提供BNT，9/25開放施打，第12輪（10/22~10/31）開放到全年齡層施打。而針對接種間隔，BNT在接種滿4週之後，就可以施打第二劑，以首批學生族群施打時間來看，目前已滿4週。

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而根據指揮中心第13輪疫苗施打規劃，BNT除了持續開放第一劑之外，第二劑只有10/8前已接種第一劑的18歲以上族群，已接種滿4週的12~17歲學生未列在內。莊人祥表示，目前12~17歲族群接種率是88.7%，接下來會針對第二劑做意願調查，最快會在一個月後開打。

不過也有許多家長擔心學童打BNT會引發心肌炎，恐現棄打潮。莊人祥日前曾說明，為了評估心肌炎風險，會先讓成年族群在接種滿4週以後，「依照疫苗到貨量」評估何時進行第二週接種，青少年則會排在成年人之後，先觀察成年族群接種情況以及國際相關報告，而青少年第二劑接種也還是會有同意書。指揮官陳時中也呼籲，施打疫苗利大於弊，心肌炎發生率與嚴重度低。

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