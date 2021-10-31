打完高端第二劑9天　台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病住院

▲打完高端第二劑9天，台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病變。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名34歲男性驚傳接種完第二劑高端疫苗後9天昏厥，送醫治療被診斷為缺氧性腦病、呼吸衰竭，住院11天現在仍治療中；另外一名23歲男性接種完第二劑高端疫苗7天出現血便、頭痛了兩個多星期，也入院治療。

台中市衛生局表示，34歲男性在9月7日接種第一劑、10月13日接種第二劑高端疫苗，但10月21日在運動時昏厥，經送醫住院治療，診斷為缺氧性腦病，急性呼吸衰竭等，持續治療中，至今已經住院近2個星期。

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另外一名23歲男性，8月24日接種第一劑高端疫苗、10月1日接種第二劑，但10月8日起陸續出現頭痛、腹痛、腹瀉、血便等情形，中間曾至診所就醫，但因症狀持續，10月26住院治療。

根據台中市政府統計，截至10月31日上午8時止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為212萬7866人，全人口涵蓋率為75.55%，完成第二劑接種人數為92萬2703人，第二劑涵蓋率為32.76%，總計接種人次為305萬569人次，劑次人口比108.25。



至於不良反應通報，AZ疫苗通報數計740案，含住院中27案及死亡案107案；莫德納疫苗通報數計186案，含住院中19案及死亡案26案；高端疫苗通報數計52案，含住院中3案，含死亡案3案。BNT疫苗通報數計195案，含住院中7案，含死亡2案。