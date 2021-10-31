「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

▲全台維持二級警戒，戶外仍要戴口罩。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，明年1月最大考驗才要到來啦！因為春節檢疫如果改成「10天旅館＋4天居家」，很容易會有案例漏進來。

截至30日，連5天「+0」無新增本土確診。對此，沈政男在臉書指出，說台灣不可能清零、清零很困難的人，要不要出來道歉？竟然現在還在說，「喔，明年1月疫情會結束。」

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「明年1月，最大考驗才要到來啦！」沈政男說，因為春節檢疫如果改成10天旅館＋4天居家，很容易會有案例漏進來，你看30日的7例境外移入，都是打完兩劑AZ，可見突破感染多麼嚴重；而這些案例如果在旅館待10天就回到家裡，其中有兩例是在第12與第13天採檢確診（案16510、16515），那麼這兩例就會感染給家人。

▼交通部長王國材表示，初步統計明年春節返國人數約4萬人。（圖／資料照）



「我已經一再表達這樣的看法，假使大家不聽，我也沒辦法了。」沈政男強調，由此觀之，口罩絕對不能拿下來啦，「我到現在晚上夜跑仍是戴口罩，管你什麼『運動不用戴口罩』！」

交通部長王國材表示，初步統計明年春節返國人數約4萬人，現在正在做最後確認；衛福部正在研議，將14天都住防疫旅館的規定，改為「10天住防疫旅館、4天返家」檢疫，以減少防疫旅館需求量。

指揮中心發言人莊人祥30日回應，指揮中心確實有此規劃，但還沒有定案，目前規定是入住防疫旅館、集中檢疫所者，都須在入境、檢疫期滿時各採檢一次，未來至少會維持採檢兩次；若改為10天旅館、4天返家檢疫，採檢次數有可能再增加。

►本文獲得沈政男醫師授權。