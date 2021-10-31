習近平視訊出席G20峰會　提出「公平對待各種疫苗」推進互認

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平30日透過視訊出席二十國集團（G20）峰會，提出「全球疫苗合作行動倡議」，其中一項內容強調，公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。

習近平表示，早在疫情暴發初期，他就提出新冠疫苗應該成為全球公共產品，在此，他願進一步提出全球疫苗合作行動倡議，第一是加強疫苗科研合作，支持疫苗企業同發展中國家聯合研發生產；第二是堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度，落實世界衛生組織提出的2022年全球接種目標。

習近平指出，第三是支持世界貿易組織就疫苗知識產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術；第四是加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通；第五是公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認；第六是為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。

習近平還說，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。中國正同16個國家開展疫苗聯合生產，初步形成7億劑的年產能，「我在今年5月的全球健康峰會上倡議舉辦新冠疫苗國際合作論壇，已於8月成功舉辦，與會各國達成全年超過15億劑的合作意向。」

習近平強調，中國還同30個國家一道發起「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，呼籲國際社會共同促進疫苗全球公平分配，「中方願同各方攜手努力，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，為構築全球疫苗防線作出積極貢獻。」