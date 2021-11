太平間收到91具遺體！獅子山油罐車首都爆炸　現場見多具焦屍

記者柯振中/綜合報導

獅子山共和國(Sierra Leone)首都自由城(Freetown)5日晚間發生爆炸意外,一輛油罐車與卡車相撞,導致現場爆炸起火,不少民眾上前偷油,結果遭到波及,至少造成91人身亡,現場還有多具燒焦的遺體。詳細傷亡數據仍待釐清。

▲獅子山首都發生爆炸,造成多人傷亡。(圖/路透)



根據外媒報導,自由城市長阿基-索耶(Yvonne Aki-Sawyerr)在社交媒體上證實這起事故,現場令人感到痛心。獅子山共和國國家災害管理局6日表示,由於事故太過嚴重,傷亡人數太多,確切數字還沒得到證實。

不過,當地人士向媒體透露,太平間已收到91具遺體。阿基-索耶說,對撞車禍發生後,不少民眾上前,想要竊取洩漏的燃料,因此大爆炸以後,才會出現大量傷患、罹難者。

#Aftermath Warning distressing pictorials: many killed and hundreds injured after a catastrophic accident at the East End of Freetown, Sierra Leone - a 40ft-long fuel Tanker exploded last night. #SierraLeoneFueldisaster #SierraLeoneStories #SaloneTwitter pic.twitter.com/P0npidqHrb