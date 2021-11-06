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太平間收到91具遺體！獅子山油罐車首都爆炸　現場見多具焦屍

記者柯振中／綜合報導

獅子山共和國（Sierra Leone）首都自由城（Freetown）5日晚間發生爆炸意外，一輛油罐車與卡車相撞，導致現場爆炸起火，不少民眾上前偷油，結果遭到波及，至少造成91人身亡，現場還有多具燒焦的遺體。詳細傷亡數據仍待釐清。

▲▼獅子山爆炸。（圖／路透）

▲獅子山首都發生爆炸，造成多人傷亡。（圖／路透）

根據外媒報導，自由城市長阿基-索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）在社交媒體上證實這起事故，現場令人感到痛心。獅子山共和國國家災害管理局6日表示，由於事故太過嚴重，傷亡人數太多，確切數字還沒得到證實。

不過，當地人士向媒體透露，太平間已收到91具遺體。阿基-索耶說，對撞車禍發生後，不少民眾上前，想要竊取洩漏的燃料，因此大爆炸以後，才會出現大量傷患、罹難者。

此外，發生事故的地點緊鄰民宅、商家，因此有不少建築物遭到波及，地上也有多具燒焦的遺體，畫面觸目驚心。

依據現場畫面，該輛油罐車燒得整輛變成黑色，除此以外，現場多輛機車、汽車也都燒得只剩下骨架，一旁民宅也遭到波及，牆面坍塌，屋頂也已經消失。目前現場救援工作結束，詳細死傷數據為何，仍待當地單位釐清。

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