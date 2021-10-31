老建築逆齡回春！台東4戶老厝獲補助修繕活化　回饋地方公益

▲鹿野涂家老宅，是早期老人家一磚一瓦所蓋起，活化後將成為推廣慢食理念的「食」驗基地。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府辦理「私有老建築保存再生計畫」已有3年，共有3類型計畫推動，即建物整修類、再生培力類以及文化經營類，其中建物整修類提供經費補助予民眾，修繕民國1971年以前所建之老屋，並於修繕後提供公益性回饋，至今縣內共申請7案，有4案申請成功，現在都正執行計畫中。

縣長饒慶鈴表示，老建築的生命雖然有限，但透過持續的使用、修復得以延續其原有的生命週期，讓老屋不斷地在地方述說故事，更能為後續老建築的使用提供更多的想像。

▲關山鎮的兩層樓水泥建物，有獨特的窗花陽台，將成為社區裡的老人照護站。

文化處長顏志光則指出，台東多元的老屋文化值得被記錄與傳承，透過老建築故事，融入生活、融入自身專業，讓老建築長出新生命，與家人共同刻劃美好的未來生活樣貌，使得老房子們優美的詩句得以繼續傳唱。

文化處說明目前執行中的計畫案，其中，關山鎮中正路上的兩層樓高水泥建物，有著獨特的窗花陽台，屋主帶著護理的專業技能返鄉希望能夠讓從小長大的老房子裡也成為社區裡的老人照護站，不僅僅將既有已損壞結構進行修繕，更重新設計成無障礙空間，讓附近的老人家來到這兒能夠安心活動。

▲池上萬安的老建築修繕後將開放成為社區的客廳以及遊客導覽的重要一環。

而鹿野的涂家老宅，是早期進駐開墾大原地區的客家人，老人家一磚一瓦所蓋起的老屋，隨著子孫在各地開枝散葉後逐漸空盪凋零，屋主長時間投入於慢食推廣、食農推廣，希望透過整修自家的老屋未來成為能夠串連店家的場域，而老家未來也不在空盪，成為推廣慢食理念的「食」驗基地。

池上萬安的蕭大哥更是對於老建築保存而持續努力著，傳承自父輩的祖厝，在修繕過後也將開放成為社區的客廳以及遊客導覽的重要一環，讓父子間的愛與回憶，繼續分享給更多的人；同為萬安社區的楊宅，雖屋主現已移居外地，但仍提供予社區發展協會使用，待修繕完畢後，社區將用以東移人才的暫居地點即社區共食共學空間，將老建築打造成農村創生的重要基地。

