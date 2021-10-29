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包山包海扶老攜幼　嘉藥公益USR嘉惠逾萬人

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學整合全校跨域資源，為能活化在地社區、經營環境永續，除了持續投入大學社會責任實踐USR計畫，也攜手地方共同舉辦社區公益活動，從黃金海岸到關廟區，從銀髮長者到國小學童都是嘉藥USR投入的地區與夥伴，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。

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▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥環境永續學院長年與城西社區（舊稱港仔西）發展協會合作，不論是「家園守護圈」或「永續安南環境生態與綠色產業」USR計畫，透過「里長伯養魚」、「西瓜忠種瓜」、「郭姊妹炊粿」、「港仔西烤窯」等活動早就遠近馳名，叫好又叫座，為了深化里民與社區連結，分別於22及28日，由環境永續學院長劉瑞美，帶領舉辦「創意壓花書籤」與「創意生態瓶」製作，以多彩花草來設計製作書籤，或將綠色植物種栽於回收玻璃容器來綠化居家環境，鼓勵學員多參與社區活動、進而關懷美化社區。

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校休閒系則透過「裡仁為美：台南府城南方村落綴思關懷」USR計畫，由25位大學生攜手灣裡黃金商圈發展協會、省躬國小校長謝辰育及100多位小朋友前往台南黃金海岸來「大手牽小手、一同淨灣裡」進行淨灘活動，體認與大自然共生共榮，指導老師白宗易指出，學生藉由規劃到溝通協調活動，可落實做中學成效，更讓環保意識向下紮根並提升社區關懷。

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地的仁德區當然也有嘉藥公益的足跡，與奇美實業聯盟，嘉藥運動管理系二度協辦仁德區重陽敬老活動，在施正人老師帶領下，學生們在4天內踏遍仁德區18里，發放禮物給65歲以上長者12,864人，團隊成員張琨池同學表示，感謝奇美實業給予難得敬老尊賢的機會，也感受長輩們滿滿的熱情與活力，疫情衝擊之下，更體認到「愛要及時，把握當下」，讓人更懂得珍惜生命及陪伴身邊的家人。

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫務管理系魏美珠老師，帶領該系碩專班學生，前往台南市關廟區東勢社區，陪伴社區長者度過一個充滿活力與歡笑的周末上午。東勢社區發展協會執行長羅涼多年來致力於提供社區長者關懷服務，並開辦照顧據點來照顧長者健康，此次醫管系師生協助量測血壓、體溫，並設計歌舞來配合體適能活動帶動長者運動，學生藉由服務經驗，將所學的專業知識實踐為健康促進的方法，幫助社區長者，從長者們開心的笑容中，得到充份成就感，感覺自己是超棒團隊。

▲嘉南藥理大學投入大學社會責任實踐USR計畫，攜手地方共同舉辦社區公益活動，彼此熱情互動與回饋則成為活動永續經營的滋養，帶來成長與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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