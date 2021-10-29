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新北消防攜手味丹青草茶做公益　強化消防宣導

▲▼新北消防局,味丹,味丹青草茶,味丹冬瓜茶,救火,公益,愛心雲。（圖／味丹提供）

▲新北市消防宣導結合於產品包裝，推出限量52萬瓶味丹青草茶及味丹冬瓜茶消防宣導包裝商品，立意提醒民眾居家用火安全，並珍惜救災救護資源。

圖、文／味丹提供

為強化消防宣導，今年（2021）新北市政府消防局與味丹合作推出味丹青草茶、味丹冬瓜茶公益宣導包裝，包裝結合歷年新北消防形象月曆主角，以「消防JO火不上火」主題與「珍惜救護資源，不濫用119」宣導標語，帶出消防人員救火救護的辛苦，希望大家留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源。

這次希望能以非傳統的方式，向民眾宣導珍惜緊急救護資源，將資源留給真正需要的人，體恤消防人員救災辛苦，降低非緊急的救護能量消耗。味丹青草茶與味丹冬瓜茶公益宣導包裝已於即日起在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店等各大通路上架，新品包裝印上新北市消防局歷年形象月曆主角肖像，值得收藏。

味丹公司表示，防疫期間消防救護人員需更謹慎處理每一件任務，任務所需之救護耗材使用量極大，味丹公司基於公益捐贈消防局10萬元救護用品，並推出限量52萬瓶味丹青草茶及味丹冬瓜茶消防宣導包裝商品，協助加強宣導，立意提醒民眾居家用火安全，並珍惜救災救護資源，讓消防宣導獲得民眾更多關注。

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