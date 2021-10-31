國旅券「明天起可用」　使用規則懶人包出爐！線上線下都可折

▲國旅券明天開始就可使用。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃1000元的國旅券，將於11月1日上午8時正式開放消費折抵，目前已有6,500家申請為合作店家，適用商家包括旅行業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家。若在29日前完成登記者，周二還可再參與最後一次抽獎。

國旅券適用的使用時間為110年11月1日至111年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前，至國旅券平台領券即可。另國旅券適用於實體、線上商家，至實體店家消費只要掃碼QR-code即可，在線上消費則需輸入代碼與身分證末四碼。

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▲國旅券適用於旅行業、旅宿業等。（圖／記者謝婷婷攝）

觀光局表示，國旅券將在11月1日上午8時正式開放消費折抵，目前已有6,500家申請為合作店家，包括旅行業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家，民眾可至國旅券平台查詢合作店家。

另外，在29日前完成登記抽籤者，將可參與最後一次、11月2日的國旅券抽籤，觀光局將再抽出最後的60萬名幸運兒，中獎者將於當日下午收到簡訊，周五可領券。觀光局也在國旅券平台上刊登懶人包，有使用疑問的民眾可參考。