老爺爺的石板屋！部落青年為耆老圓夢　再現魯凱族建築技藝

▲部落年輕人在異鄉的溪裡山邊尋覓石板建材，老爺爺將建屋技術傳承給兒孫，搭建了新的石板屋。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

老建築的保存，不僅只是建築物本體的保存，也包含了傳統建築工藝的傳承。在金峰鄉嘉蘭部落裡就有一棟特殊的石板屋，是由部落族人親手壘建而成，透過一顆顆的石頭推疊，慢慢重拾離鄉數十年陳老爺爺靈魂深處的溫暖與感動。

台東縣長饒慶鈴表示，在科技高度發展的今日，傳統建築工法正急速地被取代而流逝，傳統建築技藝的傳承，不僅是技術層面的保留，而是重現人與空間的交談，更是守護人們不忘本的精神。

在五O年代初期，原居於屏東霧台好茶村的陳姓魯凱族一家人，翻山越嶺到了中央山脈東邊的金峰鄉嘉蘭部落定居。隨著時光流逝，但有一件心願卻常留老人家心中，老爺爺一直希望能夠住回像在舊部落時一樣的石板屋裡，如此才能找回靈魂的歸屬。

於是年輕人在異鄉的溪裡山邊尋覓起石板建材，在老爺爺人生最後的歲月中，將石板建屋技術傳承給兒孫，搭建了新的石板屋，完成了老爺爺希望已久的心願，又因屋主的太太為排灣族，因此石板屋搭建也可窺見各種魯凱及排灣族不同文化上的融合之處。

▲老爺爺的太太為排灣族，因此石板屋搭建也可窺見各種魯凱及排灣族不同文化上的融合之處。

這幾十年來，這棟石板屋已不僅是陳家人的生活場所，也是排灣族與魯凱族歲時祭儀、青年會受訓等許多活動舉辦的場域。它的文化意義與傳統工法更是受到許多文化、教育單位的肯定，成為了解排灣、魯凱文化的重要據點。

縣府文化處長顏志光指出，搭建石板屋的技術不只是傳統建築技藝，更是原民文化的重要資產，這間部落族人們同心協力所完成搭建的石板屋，為台東原住民傳統文化傳承邁進一大步。