資深女星的抗老法寶！「有感逆齡20歲」只靠一個習慣

【企劃特輯】

金馬影后陳淑芳，戲齡超過60年目前仍相當活躍，親切有元氣的形象，讓她被封為台灣的「國民阿嬤」！今年已經83歲的陳淑芳，真實年齡曝光嚇壞一票網民，尤其「手背皮膚」最可以看出一個人的真實年齡，身邊上了年紀的長輩，他們的手背會出現明顯老人斑、色素沉澱和粗糙感；但資深女星陳淑芳卻在記者會上大方展示她的「奶油桂花手」，被大讚手背皮膚白皙細緻，像極了少女，完全沒有一點瑕疵斑點，有網友說：「怎麼看起來比我家六十歲阿嬤的狀態更好！」甚至有網友直接：「跪求阿嬤傳授保養方法。」

▲與40歲女生的手相比，根本看不出來陳淑芳已經83歲了。



陳淑芳被讚『三好阿嬤』 維持年輕活力，保養食品是必要！

而在工作團隊眼中，除了專業、敬業，陳淑芳更是他們最崇拜的『三好阿嬤』，不但『記憶力好』背腳本的功力，完全不輸年輕演員；『體力好』工作拍戲一整天，還能元氣滿滿；『皮膚好』化妝師大讚阿嬤的皮膚超好，只要上淡妝就可以上鏡；陳淑芳說：「最好的保養秘訣就是順應身體的需求，最重要的就是早睡早起，每天一定要睡滿8個鐘頭，保持在11點以前上床睡覺，六、七點就起床的習慣，還有這半年每天都會吃一種新型的保養食品，是美國正風行的NMN錠，整個人的狀態都變得非常得好。」

▲平常不太保養皮膚的陳淑芳都靠這種號稱「不老丸」的NMN來當作抗老的法寶。



未來版的維他命 紐約時報報導：NMN延緩老化現象、讓大腦更年輕

這種美國不老丸來頭不小，號稱是未來版的維他命，根據美國紐約時報的專文報導：隨著年齡增加，人體內的NAD+會逐漸降低，導致細胞老化、老年痴呆等多種神經退化現象；而透過補充NMN可以增加人體NAD+的含量，延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象；不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕；連國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特都看好它的功效，先後斥資天價投入這個新興產業；早在2014年開始，就已經有不少名人透過特殊管道在服用NMN類成分，這幾年NMN技術成熟，發現NMN錠加上N-PLUS效果更提升，成為抗老的超級明星。

▲紐約時報報導：過補充NMN可以增加人體NAD+的含量，延緩老化現象、讓大腦更年輕。



▲國際知名企業家、投資客都看好NMN的功效，先後斥資天價投入這個新興產業。

NMN+N-PLUS功能大躍進 90%食用者「有感逆齡」

目前市面上已經出現許多NMN抗老食品，但專家指出：NMN加上N-PLUS後，效果會更加升級，目前這種升級版的NMN EX錠已經在台上市，經證實只需要食用一日就能讓細胞增生89%，三天可修復腦神經，五天明顯就可以感受到逆齡的效果；超過8成食用者表示，除了外顯的膚質明顯變佳，也感受到身體機能明顯提升，思緒、記憶力都比以往更好；不老丸NMN EX錠的出現，也在醫美、保養之外，提供另一種更有效的保養之道。

▲NMN添加N-PLUS，效果更升級，在醫美、保養之外，提供另一種更有效的保養之道。

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