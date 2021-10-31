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重啟「古井無名童屍」想找陸正！32年懸案真相曝光　竟是生父棄屍

▲▼新竹地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新竹地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

1987年「陸正案」是台灣治安史上重大案件，新竹一名國小四年級學童陸正下課後遭擄走撕票，但至今遺體仍未被尋獲，1989年冬天在新竹市埔頂路一處廢棄營區古井發現一具男童屍體，腳綁啞鈴，一度被懷疑是陸正。最後童屍因無人認領被掩埋。去年檢警重啟調查，赫然查出古井童屍真正身分，且嫌犯是其高姓生父。

34年前9歲學童陸正綁票案，震驚全台，陸正在下課後被人押上車，主嫌邱和順加上9名共犯一共10人，向家屬勒贖500萬，但最後陸正遭撕票，遺體至今未找到，多嫌陸續落網，數人被判死刑。

2年後，1989年新竹某廢棄營區古井發現一具男童屍體，法醫判斷男童約10到12歲，死亡約一週，引起各界關注，也聯想到是否為陸正，但因陸正父母否認，且沒有更進一步跡證，童屍案也成為懸案。

不過，主嫌邱和順的義務律師尤伯祥曾指出，陸正案物證跟10個疑犯通通都不相符，全案只有嫌犯自白，因此認為如果古井童屍案，沒有釐清是否為陸正，無疑是國家葬送了邱和順等人平反的機會。

根據《自由電子報》報導，監委高涌誠去年表示蔡英文總統應特赦邱和順，提出古井童屍很可能是陸正，請法務部查明。新竹地檢署檢察官沈郁智重啟調查，經新竹警方仔細翻查，竟發現一名男子曾在2010年報案，指稱他哥哥在一次酒醉後透露自己意外殺死14歲兒子。

警方日前發現高姓夫妻已悄悄從中國回台，立刻找到他們了解。夫妻吐實，兒子精神智能障礙且常走失，因出門賺錢沒辦法顧，因此用鍊子拴住兒子，沒想到回家發現兒子遭鍊子勒死，才將兒子屍體丟在新竹一處古井，再報案稱孩子走失。此案件已過時效追訴，屍體遺骸難找，新竹地檢署持續偵辦中。

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