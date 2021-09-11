老闆剁一整夜…燉「人肉羊肉爐」　女友目擊慘遭老虎鉗拔光牙齒

▲尋獲的屍塊被埋在瑞芳第七公墓，兇手甚至向女友阿蘭說已將部分屍體煮成羊肉爐。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

基隆「阿蘭火鍋店」1992年發生一起分屍案，兇手張瀟漢將屍體剁成碎塊，並把易於辨識的頭顱等部位棄屍外，還向女友阿蘭說「剩下的都煮成羊肉爐」，讓不知情的顧客吃下肚滅證。儘管張男始終否認犯行，但人、物、心證的連結，最終仍被判無期徒刑確定；刑警李藍權在Podcast節目《我在案發現場》還原偵辦細節，而能偵破此案，又跟另一起基隆國大代表的哥哥楊思東失蹤案息息相關。

1993年1月間，李媽媽走到基隆八斗子派出所報案，稱她的兒子李俊雄已經失蹤幾個月了，兒子所騎乘的機車，最後被發現停在阿蘭火鍋店前面；警方進一步了解，發現李男擔任派遣水電工，平時收入並不穩定，經訪查後沒有更多線索只能擱置，直到阿蘭的出現讓案情有了戲劇性的轉折。

1999年綽號阿蘭的王姓女子神色緊張地走進基隆第四分局，聲稱7年前目睹男友張瀟漢在火鍋店內，將「文煙」殺害後分屍，近日都會夢到文煙託夢說「姐仔，我很冷……」她受不了良心譴責才來報案；警方一看阿蘭上排牙齒剩下沒幾個，細心詢問才得知張瀟漢擔心事跡敗露，這些年會持老虎鉗慢慢拔掉她的牙齒，威脅阿蘭只要敢講出去就要她的性命。

▼母親報案聲稱李俊雄消失無蹤。（圖／記者陳豐德翻攝）



檢警釐清，1992年11月14號綽號文煙的常客進到店內，下到地下一樓火鍋店內飲酒，直到凌晨兩點不勝酒力到店外撥打打公共電話，阿蘭趁機將鐵門拉下想打烊，幾分鐘後拉開鐵門要上樓拿煙時，醉茫茫的文煙就闖進店內將阿蘭推下樓梯，讓阿蘭嚇得大喊，這也吵醒了睡夢中的張瀟漢，雙方爆發激烈衝突。

張男持鐵條將身形瘦小的文煙痛扁，還拖到廚房以菜刀砍殺致死，之後店內一陣靜默，只剩下剁肉聲響。阿蘭認為不對勁，躲在屏風後張眼一望，目睹張男拿著剁羊肉的刀子，將文煙一刀接著一刀肢解，並分裝在三個塑膠垃圾桶及一個紙箱內，剁肉聲延續了一整晚，直到凌晨六點才清理完畢。

▼女友指控阿蘭火鍋店的老闆張瀟漢殺人分屍。（圖／記者陳豐德翻攝）



阿蘭目睹慘狀，逃到附近的檳榔攤向老闆求救「小漢殺人了！」但還沒來得及說細節，張男就趕到將她抓了回去，並恐嚇她「妳在現場就是共犯！」還用阿蘭的棉襖外套包裹屍塊，讓她心生恐懼不敢報案。而由於阿蘭與張男倆人時常口角，檳榔攤老闆以為是單純情侶吵架，當時並沒有多加理會。

一早張男就駕駛了弟弟的小客車，準備搬運屍體時還遇到店內廚師阿福，並請他協助幫忙將垃圾桶、知名火鍋料紙箱給搬上車，直到下午才返回店內。阿蘭見載運的屍塊數量並不多，好奇問了張男「其它的呢？」不料張男竟答「煮成羊肉爐了」，讓阿蘭不寒而慄，懷疑他只將手腳頭顱等易辨識的部位丟棄，其餘都讓客人吃下肚滅證。

▼部分屍塊恐怕被不知情的客人吃下肚 。（資料照／示意圖）



恐懼的阿蘭陳述相當凌亂，警方起先懷疑他也是共犯之一，但經過專案人員保護下，阿蘭在飯店內確認自己沒有生命危險，這才完整陳述出了案情經過，甚至指出張男還曾將他帶往四腳亭丟下山崖。警方開始清查受害的文煙真實身份，附近檳榔攤老闆指出文煙的本名就是李俊雄，並告知地址，專案人員經聯繫上李媽媽後，才將兩起案件給連結起來。

而為了找尋李男被丟棄的屍塊下落，警方開始翻找近年有尋獲列冊的無名屍，案情一度陷入膠著，直到翻找出瑞芳區公所內的手抄本，上頭記載瑞芳第七公墓編號1793的墳墓內有安葬3個無名屍塊；專案刑警指出，而如果不是因為1993年的楊思東命案，這些屍塊恐怕再也找不回來。

▼檢警開挖瑞芳第七公墓編號1793號的墳墓。（圖／記者陳豐德翻攝）



基隆市國大代表楊思勤的哥哥楊思東當年2月在住家離奇失蹤，為了找尋他的下落，警方在外海搜尋到人體的臀部屍塊；同日晚間，搜山時又在瑞芳蝙蝠洞內的沼澤旁發現頭顱，一旁還擺放著冥紙、火鍋料紙箱及外套，加上先前就已經在蝙蝠洞外100公尺發現的大腿屍塊，這3個屍塊經家屬確認都非楊思東遺體，經法醫相驗、公告招領程序後，放在同一個塑膠袋並浸泡福馬林，葬在1793無名屍墓內內。

而專案人員在公墓起出屍塊後，見頭顱保存的相當好，一根鬍鬚甚至還黏在頭顱嘴邊，警方打開頭顱的嘴巴齒列也相當完整；起初家屬看到頭顱照片，還不敢確認那就是李俊雄的遺體，直到調閱他的牙醫就診齒痕、頭顱X光片等紀錄比對後，法醫研判無名屍與李俊雄吻合度達99.997%以上，以及臀部屍塊DNA親子鑑定符合，才讓李媽媽相信寶貝兒子已經遇害。

▼用塑膠袋包裹的3個屍塊都浸泡在福馬林內。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方將擔任計程車司機的張瀟漢緝捕歸案，他卻始終否認犯行，推託是因為自己另結新歡，阿蘭氣不過才栽贓；不過經測謊張男有明顯說謊反應，檢警也還原7年前案發現場的擺設，張男一下樓梯臉色瞬間一變，但即便如此他仍不肯認罪，也不願承認有煮「人肉羊肉爐」給客人吃。

開庭時法官認定，死者李俊雄當日其實載女友小萍到阿蘭火鍋店要慶生，凌晨1點就喝得醉醺醺，讓小萍不開心決意搭計程車先離去，李俊雄後續又一個人喝悶酒至凌晨2點多，氣不過到店外打公共電話後見鐵門拉下，又強闖進火鍋內不小心推落阿蘭，與張瀟漢爆發衝突慘遭殺害肢解，儘管此案沒有兇刀也沒直接證據，但有測謊結果及阿蘭、阿福等人證，以及蝙蝠洞遺留的棉襖外套，讓法官最終判張男無期徒刑確定。

專案刑警李藍權在真實犯罪Podcast《我在案發現場》中還原偵辦細節，他還指出李俊雄開庭時認為警方發現大腿屍塊時，距離案發已經一個月，員警卻認為該屍塊「非常新鮮」並不合理；但其實蝙蝠洞中的氣溫相當低宛如大型冰箱，屍塊不會腐爛其實相當正常，後來研判李俊雄的棄屍路線是開車從……

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▼警方訊問張瀟漢他矢口否認犯行。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼專案警方比對頭顱X光照片。（圖／記者陳豐德翻攝）



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