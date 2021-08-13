檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

▲氣質家教女師張靜華失蹤至今逾20年，遺體至今仍未尋獲。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

台北市一名英文家教女老師張靜華外貌沉魚落雁，獨自在大安區自宅開課，2001年6月後卻人間蒸發至今，鑑識人員在住處浴室採集到107處她的血跡，並發現與她最後通聯台商李正位所駕駛的車內，有「滴流狀」張女血液，儘管此案查無凶器、屍體，但法官仍判李男無期徒刑確定；專案人員在Podcast《我在案發現場》透露偵辦「無屍命案」遇到的種種靈異現象，而最詭譎的莫過於檢、警都夢到女老師牽著他們的手，去山區找尋她下落不明的屍體。

「張靜華無屍命案」是台灣司法史上第一件沒有發現遺體，憑藉鑑識扎實採證以及法官心證補足最後的拼圖，讓殺人犯得以定罪的案件。40歲的張靜華是劉英雙碩士，不僅外貌、氣質出眾，還擁有台北市大安區的房產，家境優渥，平時她就在家中擔任英文、鋼琴家教，興趣是跳國標舞，此外她還參加了婚友聯誼社，追求者眾多。

2001年6月14日，一位與她親密的新莊小開離開張老師家中後，就再也聯繫不到她的下落，家屬來到住家找鎖匠試圖開門也失敗，直到隔天晚上家人越想越不對勁，於是通報消防隊派遣雲梯車，破壞外窗後進入住家，發現屋內空空蕩蕩，外出鞋擺放整齊，但是小開進到主臥室內的浴室，發現浴簾、掛桿、洗髮乳、沐浴乳不見了，地板還擺放了一台原本該放在房間的立扇，更奇怪的還放了一罐寶特瓶水。

▼新莊小開說浴室內裕簾不見了，立扇及寶特瓶水原本也不放在這。（圖／記者陳豐德翻攝）



小開認為事有蹊俏向警方報案，鑑識小組走進浴室內後發現棗紅色的浴缸、洗手台以及牆面上，都有斑斑紅點，部分都已經遭清洗過，但經過化學藥劑檢驗後證實都是血跡，整間浴室共採集到107處，經親子鑑定後確定DNA與張女相符。鑑識小組不敢大意，以凶殺案規模全面採證住宅，發現屋內清理的異常乾淨，但在主臥室浴室門口仍有採集到一枚清楚的腳掌紋。

專案人員研判老師凶多吉少，為了加速找尋她的下落，通知與她較常聯繫的親友前來製作筆錄，通聯記錄內最後一位與張女聯繫的男子李正位，起初也爽快答應會前往警局，卻接連兩次找藉口放鳥，最後甚至直接登機飛往大陸，這畏罪心虛舉動讓警方針對他展開重點調查。

▼棗紅色的衛浴設備上沾有血跡且遭清洗。（圖／記者陳豐德翻攝）



住在台北縣永和的李正位是名台商，在大陸經營皮革工廠，約2年前透過朋友介紹認識了張女，警方查調他的基地台紀錄，發現6月14日當天11時許他從永和前往大安區停留，恰巧與張靜華的基地台位置交疊，約7小時直到晚間李正位來回永和一趟後，深夜又開車再前往台北縣金山停留，直至隔日凌晨1時許才返回永和住處。

此外警方調查了張老師的信用卡查出有失蹤後仍有刷卡、支票軋現紀錄，調閱監視器後，一看盜領的就是李正位，而老師的存款則是被一名女子領走，鎖定長相追蹤後，才發現提款的是李正位的胞妹，隨即通知她到分局釐清案情。李妹聲稱提款卡是哥哥拿給她領的，對於倆人恩怨自己並不知情，她還透露李正位回台期間都是駕駛她名下的轎車，而他返回大陸時已將車子交還；此語一出，讓專案小組看到破案的曙光。

▼李正位胞妹前往ATM提款。（圖／記者陳豐德翻攝）



一問之下，才得知李妹恰巧開著借給李正位的轎車前來應訊，在她的同意下鑑識小組於分局地下室停車場進行採證，且全程錄影，李妹也在一旁觀看。鑑識人員先在駕駛座與後座的竹編坐墊採集到血跡，接著打開後車廂後，在裏頭存放的遮陽板上也看到明顯血跡，而這處血跡滲透進到底下的絨布墊，絨布墊吸飽血之後，最後才又滲至最底下的甘蔗板，而血液DNA鑑定都是屬於張靜華老師的。

當年帶隊採證的鑑識專家謝松善長年研究血跡型態，他指出如果張靜華老師只是受傷、被綑綁在後車廂，是製造不出這樣的滴流狀的痕跡，「那是一滴、一滴慢慢地滴流，從遮陽板滲到絨布墊，絨布墊吸飽了血才往下滲到甘蔗板，儘管仍無法證明老師遭殺害，但這個強力證據支撐了法官的心證！」

▼血液從遮陽板緩慢滲透絨布墊到了甘蔗板。（圖／記者陳豐德翻攝）



案發三個月後李正位收到妹妹的通知，認為警方找尋不到屍體準備結案，搭機回台後隔天自信滿滿地帶著律師前往大安分局應訊，他辯稱張靜華因為想要投資大陸生意，才將信用卡、提款卡拿給他使用，還說去金山是為了找尋一名多年不見的友人，對於張老師失蹤、後車廂的血跡型態他也裝傻稱「不知道」，認定檢警拿他沒轍。

但法官審理時認為，張老師生前交往過的2任前男友疑似都看上她的財力，債台高築後向張女尋求協助，她因此向友人透露不願再與男性友人有金錢上的往來，等同打臉李正位合理化取走信用卡、提款卡的說法，加上浴室外的腳掌印與李正位相符，後車箱關鍵性的血跡他無法解釋清楚，一審因此判他無期徒刑。

▼李正位矢口否認殺害張靜華老師。（圖／記者陳豐德翻攝）



二審期間，李正位反咬車內血跡是警方栽贓的，但他萬萬沒想到鑑識小組採證全依SOP，不僅請妹妹全程在旁觀看還錄影蒐證，採證前後也會請李妹確認、簽名，法官認為他無意悔改，加重刑度改判死刑。但最高法院發回更審後，法院考量他願意回台偵訊可見「良知未泯」，因此全案無期徒刑確定。

刑警蔡燦輝在Podcast《我在案發現場》回憶找尋屍首情形，一審前他與檢察官都夢到相同的場景，「那天離開張老師家中後，夜晚就夢見一位哀傷的長髮女子牽著我的手走進產業道路，旁邊有座小學，3面環山一面近海……」他們在金山找到一模一樣的地勢，開挖數個月，可惜仍無法尋獲張靜華遺體，成為他一輩子的遺憾。

同樣詭異的是檢察官夜半家中電話多次都有「鬼來電」，不僅沒有顯示來電號碼，接起來話筒另一端更傳來女孩子的啜泣聲，一句話都不說，讓檢察官寒毛直豎，刑警蔡燦輝心中明瞭狀況，夜半在檢察官家中等候，果然那一晚電話鈴聲又響了……

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▼張靜華老師屍骨未能尋獲成為家屬一輩子的痛。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼張老師住家整理得相當整潔，沒有外力破壞跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼浴缸接縫處也發現血點。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼車內椅墊採驗出了張老師血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼李正位盜刷、軋現支票的畫面都被拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）



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