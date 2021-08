檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

當外國人問候「How are you?」而你回答「I'm fine thank you and you?」的時候,你是否注意過他們臉上露出一絲怪表情呢?其實那是因為在他們口語中,很少遇到這樣的回答,甚至過於台式,Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要介紹,如何用最貼近口語的英文與外國人打招呼。此外韓文和日文的招呼語也很實用。