不爽被分手！小王傳「激戰音檔」嗆人夫：第一大龜公…下場GG了

▲小王不滿遭人妻狠甩，竟傳激戰錄音檔及私密照給人夫嗆聲，下場遭判拘役70天。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名小王因不滿「被分手」，竟將與人妻愛愛時的錄音檔以及偷截的裸胸視訊照傳給人夫，要求對方與人妻離婚，否則就讓人夫當「新竹第一大龜公」，事後遭告上法院。日前新竹地院判小王應執行拘役70日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，人妻與小王2019年10月底透過網路遊戲相識，雙方交往至2020年7月底，交往期間在嘉義、彰化、苗栗等縣市汽車旅館內，多次發生性行為，小王在人妻不知情的情況下偷拍2人激戰時的對話、聲音，又趁著視訊時，偷偷截圖人妻裸胸、下體的私密照。

2020年9、10月間小王因不滿遭人妻提分手，用臉書將偷拍、含人妻臉部的3張視訊私密截圖，以及發生性行為時的錄音檔傳給人夫，並嗆聲，「如果你不跟我的X老婆離婚，我就讓你當新竹的第一大龜公」。人夫與人妻因此心生畏懼，決定報警處理。

新竹地方法院審理過後，依竊錄非公開活動罪判小王拘役30天；又犯竊錄身體隱私部位罪，判處拘役30日；另依恐嚇危害安全罪，判拘役50日，均得易科罰金。應執行拘役70日，得易科罰金7萬元，全案仍可上訴。