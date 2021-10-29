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社會 社會焦點 保障人權

「把她當女兒」護理師助理強吻美女病患偷摸腰　進電梯無語秒親

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉姓男子在新竹某醫院擔任護佐，卻利用和女病人單獨共乘電梯時強吻女病人。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

劉姓男子在新竹某醫院擔任護佐，負責管理住院病人秩序及發配三餐，未料劉男卻趁著協助女病人芳芳（化名）搬移病房，2人單獨在電梯之際，強吻芳芳，並向芳芳表示「我把你當女兒看」等語。新竹地院審理後，認為劉男共違反性騷擾2罪，分別判其有期徒刑2月與拘役30日，得易科罰金。

劉姓男子在新竹某醫院擔任護佐，協助護理師處理事務，主要負責管理精神科病人秩序及發放三餐，未料去年5月，劉男竟然在協助女病人芳芳將病房從3樓搬移至5樓之際，趁著2人單獨在電梯時強吻芳芳得逞，事後還向芳芳表示，「我把妳當女兒」；而事隔不到一月，劉男竟再度對芳芳性騷擾得逞，利用其站在芳芳後方的機會，用手指偷摸芳芳的左後腰，讓芳芳不堪其擾，怒向巡視病房的院長投訴，才讓整起事件曝光。

訊據時，劉男坦承確實曾和芳芳單獨在電梯，並站在芳芳後方等事實，但強調並未對芳芳性騷擾，且搭乘電梯時間如此短暫，根本不可能對她性騷擾。劉男也向檢察官辯稱，他把芳芳當成女兒來看，芳芳如今控告他性騷，只是因為先前芳芳在護理站和其他男病友玩來玩去，被他制止後才挾怨報復。

不過法官審酌芳芳證詞，芳芳指出，當時2人進電梯後都沒有說話，誰知道劉男就突然親上來，但因為擔心得罪劉男而不敢做出任何反抗舉動，更直言當下感覺「非常噁心」；同時相關證人也指出，芳芳事後經院方判定有出現焦慮及害怕反應，在未發病的狀態下，表述也相當清楚，且芳芳證詞前後相符，因此採信芳芳的證詞。

新竹地院審理後認為，芳芳所描述的被害經過並非日常生活體驗，依其社會經驗與心智程度，若非親身經歷，實難憑空杜撰被害情結，審酌劉男為逞一己私慾，趁芳芳不及抗拒之際，任意碰觸芳芳的身體，造成芳芳心理陰影，且劉男犯後均否認犯行，犯後態度實難謂佳，依違反性騷擾罪2罪，分別判劉男有期徒刑2月與拘役30日，得易科罰金。

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