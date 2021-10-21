他登合歡北峰疑高山症昏迷　搜救人員花3小時揹下山送醫不治

記者高堂堯／南投報導

64歲謝姓男子20日攀登合歡山北峰時，疑因高山症發作而當場昏倒，同行山友立刻報案求援；南投縣消防局獲報後，派員會同神鷹山搜隊、太管處和保七總隊等單位出發救援，也申請空勤直升機支援吊掛，無奈因天候不佳無功而返，地面人員花費3小時將謝男搬運下山送上救護車急送醫院，可惜仍回天乏術。

▲6旬山友疑高山症發作在合歡山北峰昏倒，山搜人員急送下山就醫仍回天乏術（下同）。（圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供）

南投消防局指出，昨天約下午2時17分接獲報案，指一行3人的登山隊攀登合歡群峰，行經北合歡山反射板後方時，謝姓山友突然倒地不起、失去呼吸心跳，疑似高山症發作；消防局立刻派遣仁愛分隊出勤，並通報神鷹山搜隊清境中隊支援。

仁愛分隊與神鷹清境中隊於下午3時50分抵達登山口，一起向事發地點前進，4時20分接觸到OHCA（到院前心肺功能停止）的謝男，與保七總隊第9大隊、太魯閣國家公園管理處人員合力施予AED電擊和初步急救，再將他拖拉搬運下山，至5時35分終於回到登山口，將謝男送上救護車轉往醫院。

南投消防局表示，地面人員整備出發的同時也申請空勤總隊直升機馳援，但因現場雲層太厚，直升機無法確認位置接近，只能折返；救護車將謝男送抵台中榮總埔里分院急救後，仍宣告不治。



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