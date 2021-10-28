清境馬術團爆勞資糾紛！外籍表演者遭壓榨扣薪　女團長插腰嗆告

▲清境農場馬術團老闆作勢丟水桶攻擊為籍表演者，還大罵三字經 。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

知名景點清境農場傳出，馬術團外籍表演者遭惡老闆軍事化管理壓榨，祭出多項扣錢給押金等規定，苛扣薪資、三字經國罵伺候，還怒嗆告對方，讓他們回不了國。農場表示，雙方確有勞資糾紛，但應該是有誤解。南投縣勞工處則說，移工適用勞基法，若屬實均已違法，已介入並進行勞檢。

南投清境農場因天氣宜人，空氣清新，現場又有綿羊秀、馬術秀等，早已是中部知名觀光景點，每到假日更是經常塞車，停車一位難求。然而，馬場委外廠商卻遭外籍馬術表演者投訴稱是「惡老闆」，除高壓軍事化管理壓榨外，更祭出多項違反勞基法規定，諸如「休假外出須先付500美元押金」、「表演完不洗澡罰10美元」。

▲馬術團女老闆嗆在場外籍表演者，如果罷演要全回國，她就告到讓他們回不了國 。（圖／民眾提供）

另外，今年8月某日，哈薩克籍表演者只因休假未報外出，陳姓委外廠商境作勢要拿水桶丟人被阻擋，還大罵「幹X娘」髒話。李姓老闆娘面對前馬術團長要幫大家爭取權益，竟然手插腰、手指直指對方大喊「shut up！（閉嘴）」打斷對方說話，怒嗆「你們如果再提要罷演，要把所有團員帶回國，我就告你們」，最後團長跟眾人只能接受。

▲▼外籍表演者表演時摔下受傷休養，竟遭雇主找理由解雇 。（圖／民眾提供）

據了解，這些外籍馬術表演者都是應徵馬術表演才來台，卻被當成像雜工一樣，馬場經營者陳姓、李姓夫妻要他們清理馬廄、清理馬毛髮，甚至馬糞馬尿都要自己清，一點也不尊重專業。李女也遭控苛扣薪水，表演者每月領1200美元底薪，多名表演者來台居家隔離期間費用都被要求自己出，隔離期間不支薪還每月從薪水扣抵，扣完一個月只剩100美元，換算為3000多元台幣可生活。有團員因表演受傷，竟被要求自負醫藥費，受傷期間不支薪，如復原要1個月以上就解約自己回家。

南投縣勞工處表示，移工來台適用勞基法，如雇主實施禁休、罰款等規定，移工因公受傷，雇主若不支薪、要求醫藥費自負都已違法。本案目前已立案受理，將安排翻譯人員、勞檢人員前往查證，若違法將依法開罰。

清境農場表示，經了解，馬場委外廠商確實有訂定這些規定，但都只是希望表演員知所警惕，罰金、禁休等都未曾實施過。委外廠商也告知，合約並未規定居家檢疫費用要由雇主負擔，並無苛扣薪資。雙方確有勞資糾紛，但不嚴重。從雙方對話紀錄來看，可能是雙方對於中英文理解程度不同引發誤解，雇主所寫的比較文言文，讓外籍表演者會錯意。另外，也有團員跟老闆借1萬元，也導致雙方不愉快。

農場說，目前將依縣府勞工處發文，協助雙方溝通協調，也將要求廠商必須符合勞基法，如有違法將輔導改善。

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