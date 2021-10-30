CNN主播：不信美國人願意「為保護台灣」出兵抗中！　民調真相曝光

▲總統蔡英文接受CNN訪問時證實，美國確實有軍隊在台協助國軍訓練。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
總統蔡英文日前接受CNN專訪後，有CNN主播認為，就算政府給足承諾，在經歷20年阿富汗戰爭後，但美國人民可能不願意再派任何軍隊到國外打仗。但最新智庫民調則顯示，美國有超過50％的民眾支持美軍派人協防台灣。
CNN主播塔柏爾（Jake Tapper）29日表示，蔡英文在專訪中證實有美軍在台協助訓練是件很危險的事，「我很難想像美國人，特別是在經歷20年的阿富汗戰爭、伊拉克戰爭後，會願意為了保護台灣而派一名美國士兵，或任何一個男人、女人、兒子、女兒去和中國打仗。」他說，「就算目標再崇高、承諾再如何堅若磐石，不管威懾中國有多重要，我只是很難想像美國人會說，『對，這是值得的。』」
Rep. Michael McCaul says national security is the most important issue for Biden to address at the G20.— The Lead CNN (@TheLeadCNN) October 29, 2021
"China, with their launch of the hypersonic missile that we detected... in August, it's a huge, serious threat not only to the United States and our homeland but to the world." pic.twitter.com/TRX0kdvica
▲塔柏爾認為美國人不會願意再派兵到國外打仗（影片4：50處）
不過，根據美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）在今年8月26日公布的民調顯示，若北京進犯台灣的話，有52％的美國民眾支持美軍協助進行防禦；這也是該智庫從1982年首次提出此問題以來得到的最高支持度。另外還有65％的美國人支持台灣加入更多國際組織。
美國拜登總統曾說，如果臺灣遭到攻擊，美國會防衛臺灣，蔡英文則對CNN表示，大家對拜登總統的談話有不同的解讀，「我們的處境是不能依片面資訊就做決定，而是必須考量各種狀況、各種因素，才能為人民做出正確的決定。」她也說，若中國大陸進犯台灣，有信心美國會協助防衛。
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