在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

▲總統蔡英文接受CNN訪問時證實，美國確實有軍隊在台協助國軍訓練。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文接受CNN訪問時證實，美國確實有軍隊在台協助國軍訓練，但未透露具體人數。CNN則在報導中指出，根據五角大廈紀錄顯示，在台美軍人數在2018年僅有10人，而今年初的人數已達到32人。

根據CNN報導，蔡英文接受CNN獨家專訪時，公開證實有美軍在台協助訓練國軍，不過她並未說明在台的美軍人數，國防部也未出面說明。但根據美國國防部紀錄顯示，在台美軍的人數已經從2018年的10人，增加到今年初的32人。

蔡英文是數十年來，首位承認美軍為訓練目的駐台的總統，她並未透露目前駐台美軍人數，但稱「沒有人們想像得那麼多」，「我們與美國進行廣泛合作，旨在提升我們的防衛能力」。蔡英文提到，儘管過去幾年台海之間的緊張局勢不斷升級，但國際社會的支持也日漸增加，讓台灣變得越來越有自信，也相信如果中國大陸發動戰事，美國將會伸出援手。

美國共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）對此表示，希望北京當局能清楚知道會發生什麼事，不僅僅是對美國，還有美國在世界各地的盟友，若是北京採取行動的話，將會付出外交和經濟代價。

民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）則認為，美國應該要更謹慎而行，「我們的官方政策是一個中國原則，也應該繼續是一個中國原則，我們不該以任何方式引發中美之間的軍事衝突，這最終將給雙方和世界其他地區帶來災難性後果。」

他特別提到，中美雙方都有部署核武，美國與中國大陸的任何衝突，包含氣候變遷和台灣，都必須有外交解決方式，絕不是靠軍事解決。

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